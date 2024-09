Aptoide lance son App Store pour les jeux iOS !

Quinze ans après avoir lancé une place de marché alternative sur Android, Aptoide débarque dans l'univers Apple avec un App Store tiers pour les jeux iOS. Le lancement officiel est prévu pour le 6 juin, soit dans deux jours. Mais tout le monde n'y aura pas droit, seuls les utilisateurs au sein de l'Union européenne pourront installer ce concurrent de l'App Store.

Aptoide se limite aux jeux iOS

La nouvelle boutique d'Aptoide sera lancée avec une sélection limitée de titres, mais l'entreprise affirme que de nouveaux jeux arriveront chaque jour, et que 30 titres sont actuellement en cours de traitement pour être inclus. Les premiers seront Word Jungle, Condor - Leap of Faith, Solitaire, Mahjong et Charades.



Dans un premier temps, l'accès à la boutique sera réservé aux utilisateurs disposant d'un code d'accès sur invitation, mais Aptoide affirme avoir une liste d'attente de 20 000 inscriptions et prévoit de délivrer entre 500 et 1 000 codes par jour.



Mais le plus intéressant ici, c'est qu'Aptoide est la première place de marché iOS tierce à se lancer avec une solution d'achats in-app (IAP) approuvée par Apple, qu'elle fournira aux développeurs via un kit de développement spécifique.



Pour palier à la redevance de 50 centimes d'euro, la Core Technology Fee d'Apple, Aptoide a prévu de facturer la même somme aux développeurs pour les achats in-app. Les applications avec achat intégré seront « privilégiées » dans Aptoide iOS, selon le PDG de la place de marché, Paulo Trezentos.

Un App Store tiers sûr grâce à... Apple

Pour mémoire, afin de préparer l'ouverture de l'iPhone en Europe, forcée par la loi DMA de l'UE, Apple a multiplié les sécurités pour limiter tout risque de virus ou d'arnaque. Rappelons par exemple que les applications distribuées par l'intermédiaire des places de marché alternatives doivent être soumises à un processus de notarisation pour garantir qu'elles ne contiennent pas de logiciels malveillants, mais Apple n'impose pas de restrictions sur le contenu, permettant aux recalées d'être distribuées par des moyens alternatifs. Les places de marché d'applications alternatives ne sont pas disponibles en dehors de l'Union européenne, et sont, à date, essentiellement destinés aux joueurs. AltStore étant le plus connu, pour son émulateur Delta.

Comment installer Aptoide ?

Obtenez votre code d'accès. Vous pouvez en obtenir un auprès d'un ami ou vous inscrire sur la liste d'attente du site officiel Aptoide.

Allez dans les réglages de votre iPhone et activez l'installation de boutiques tierces.

Téléchargez Aptoide pour iOS, puis utilisez votre code d'accès pour télécharger votre nouvelle boutique d'applications.

Aptoide est loin d'être un nouveau venu dans le monde des applications, le service ayant atteint l'année dernière près d'un demi-milliard de téléchargements sur Android et met en avant 430 millions d'utilisateurs.



Nul doute que l'application sera disponible en téléchargement direct depuis le site de l'entreprise, et éventuellement directement dans l'App Store.