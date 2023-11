Apple travaille bien au sideloading dans iOS 17.2

Vous le savez certainement, le compte à rebours est enclenché du côté d'Apple, sous pression de l'Union européenne. La loi antitrust Digital Markets Act (DMA) voulue par Thierry Breton, le commissaire européen, exige que l'entreprise américaine permette aux utilisateurs de télécharger des applications en dehors de l'App Store. La DMA vise à empêcher les géants de verrouiller leurs services et plateformes dans le but d'évincer toute concurrence. Selon nos confères de 9to5Mac, Apple s'y attelle déjà puisque le code de la version bêta d'iOS 17.2 contient des références au sideloading.

Qu'est-ce que le sideloading ?

Si vous n'avez jamais entendu ce terme, le sideloading, combattu par les dirigeants d'Apple depuis des années, consiste à installer des applications obtenues à partir de sources tierces au lieu d'une source officielle, en l'occurence l'App Store. Apple n'a jamais autorisé officiellement le chargement latéral sur iOS, car cela permettrait aux applications de contourner les directives de l'App Store, et notamment la commission de 30 % qu'elle applique à tous les paiements. Ceux qui bidouillent un minimum savent qu'il est toutefois possible d'installer des IPA via des systèmes comme AltStore.

La loi DMA

Pour forcer la main d'Apple (mais aussi d'autres entreprises comme Google, Meta, etc), l'Union européenne a adopté l'année dernière la loi sur les marchés numériques (DMA), un nouveau texte législatif visant les grandes entreprises technologiques afin qu'elles n'utilisent pas leurs avantages pour nuire à la concurrence. Une loi anti-monopole pour faire simple, et qui va de pair avec la DSA. L'une des exigences de la loi sur les marchés numériques est que les utilisateurs puissent installer toutes les applications qu'ils souhaitent à partir de sources tierces. La DMA doit entrer en vigueur le 5 mars 2024, c'est-à-dire dans très peu de temps.

Quand Apple proposera le sideloading ?

Alors que plusieurs rumeurs indiquaient qu'Apple avait effectué des travaux préliminaires pour permettre le chargement d'applications hors App Store avec iOS 17, la version bêta 2 d'iOS 17.2, le code interne suggère que c'est bien le cas.

iOS 17.2 comporte un nouveau framework public appelé "Managed App Distribution". Si vous pensez aux solutions MDM pour l'installation d'applications d'entreprise, ce n'est pas le cas ici. Il s'agit plutôt d'une API permettant de créer et d'installer des App Store alternatifs, pouvant eux aussi installer des applications :

En analysant la nouvelle API, nous avons appris qu'elle dispose d'un point de terminaison d'extension déclaré dans le système, ce qui signifie que d'autres applications peuvent créer des extensions de ce type. En creusant encore plus loin, nous avons trouvé un nouveau droit inutilisé qui donnera aux applications tierces la permission d'installer d'autres applications. En d'autres termes, cela permettrait aux développeurs de créer leurs propres boutiques d'applications.

L'API dispose de commandes de base pour le téléchargement, l'installation et même la mise à jour d'applications à partir de sources externes. Elle peut également vérifier si une application est compatible avec un appareil ou une version iOS spécifique, ce que fait déjà l'App Store.



Si Apple travaille à ce genre d'API, c'est qu'elle entend gagner quelque chose. Elle aurait très bien pu ouvrir simplement son OS, et laisser les développeurs faire. En leur proposant un cadre (obligatoire), elle garde un certain contrôle et pourrait même le faire payer. On imagine en tout cas qu'Epic Games serait l'un des premiers à en profiter, ressuscitant Fortnite sur iPhone.



Tout cela serait évidemment limité à l'Europe, en tout cas dans un premier temps :

Nous avons également trouvé des références à un verrouillage régional dans cette API, ce qui suggère qu'Apple pourrait la restreindre à des pays spécifiques. Cela n'aurait pas de sens pour les solutions MDM, mais cela en aurait pour activer le chargement latéral dans certains pays uniquement lorsque les autorités l'exigent, comme dans l'Union européenne.

En début d'année, nous rapportions justement qu'Apple avait développé un nouveau système pour restreindre certaines fonctionnalités d'iOS en fonction de la localisation de l'utilisateur.

Quand aura-t-on le sideloading ?

En théorie, Apple est tenu de se conformer à la législation DMA d'ici au 5 mars 2024. La société a même admis cette semaine qu'elle s'attendait à apporter des changements qui auront une incidence sur le modèle commercial de l'App Store.



Dans le même temps, Apple fera également appel auprès de l'Union européenne pour inclure l'App Store dans la loi sur les marchés numériques, tout en préparant le pire scénario, l'ouverture aux sources tierces.