iOS 16 peut restreindre des options selon la localisation de l'utilisateur

Selon certaines rumeurs, Apple testerait une fonctionnalité cachée dans iOS 16 qui empêcherait les utilisateurs d'accéder à certaines fonctions en fonction de leur localisation. Mais jusqu'à présent, cette nouveauté n'a pas encore été utilisée par l'entreprise.

Une fonction cachée d'iOS 16.2

Le géant de la technologie peut déjà restreindre l'accès des utilisateurs en fonction de leur position sur le globe, mais uniquement par des techniques "en dur". Cela signifie que la plupart des restrictions sont liées à la région de l'appareil, le plus souvent en fonction de la provenance du matériel ou des paramètres logiciels. Cependant, selon un nouveau rapport de 9to5Mac, Apple travaille sur une nouvelle façon de déterminer la localisation d'un utilisateur.

Le nouveau système est nommé en interne "countryd" et a été ajouté silencieusement à iOS 16.2. Pour l'instant, il n'est utilisé pour rien. Néanmoins, il a la capacité de combiner plusieurs données, tels que le code pays de l'utilisateur provenant de son routeur Wi-Fi, la position GPS actuelle et les informations de la carte SIM, afin de savoir dans quel pays se trouve le téléphone.



Le code examiné par nos confrère démontre que le système est conçu pour établir des restrictions déterminées par les régulateurs gouvernementaux. Par exemple, FaceTime n'est pas disponible dans les Émirats arabes unis.

Pourquoi un tel dispositif ?

Si l'entreprise ne l'a pas encore utilisé, il est fort possible qu'elle envisage d'introduire ce système pour détecter des activités telles que le sideloading (chargement latéral).



Si vous ne le savez pas, le sideloading est le processus d'installation d'applications tierces par des méthodes alternatives, hors de l'App Store. Dans le cas de l'iPhone (ou de l'iPad), il s'agit d'obtenir des applications ou des logiciels comme on le ferait sur Mac ou PC. Actuellement, il existe des solutions comme AltStore, mais c'est parfois compliqué pour le commun des mortels.



Bloomberg a rapporté en décembre 2022 que, sous la pression de l'Union européenne, Apple aurait envisagé d'introduire le chargement latéral dans iOS. Plus récemment, Mark Gurman a ensuite indiqué que le sideloading serait introduit dans iOS 17, mais exclusivement en Europe. D'où ce système dit "countryd", histoire de déterminer si l'appareil est situé en Europe, ou pas. Les américains, africains et asiatiques n'y auraient pas droit.



On ne sait pas encore si Apple annoncera le chargement latéral comme une nouvelle fonctionnalité de son système d'exploitation, ni comment le changement sera mis en œuvre. iOS 17 sera officiellement dévoilé lors de la conférence WWDC d'Apple en juin 2023, la bêta 1 étant publiée dans la foulée. D'ailleurs, les dernières rumeurs à propos d'iOS 17 sont :