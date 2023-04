Le sideloading d'iOS 17 serait limité à l'Europe

La rumeur selon laquelle iOS 17 permettrait le chargement latéral d'applications n'est pas nouvelle, mais comme évoqué en fin de semaine dernière, ce ne serait pas pour tout le monde. En effet, la fonctionnalité pourrait être disponible uniquement en Europe.



Cette information provient de Mark Gurman de Bloomberg, au micro de MacRumors. Nous l'avions évoqué vendredi à propos des nouveautés d'iOS 17, mais ce sujet mérite bien un article dédié.

C'est quoi le sideloading ?

Si vous n'avez pas la moindre idée de ce dont nous parlons, le sideloading consiste à installer des applications en dehors d'un magasin d'applications officiel, comme c'est le cas sur macOS, par exemple, ou même sur iOS avec AltStore. C'est également assez facile à faire sur Android, mais Apple a longtemps invoqué des problèmes de sécurité pour justifier le fait que les iPhone et les iPad soient limités aux seules applications approuvées par l'App Store. Et les clients sont majoritairement d'accord avec l'entreprise.

Frais supplémentaires

Si iOS 17 doit apporter un changement important à ce niveau, il s'agirait d'une exclusivité européenne. Apple ne souhaite pas vraiment ajouter le chargement latéral et ne le fait qu'en raison de la pression réglementaire exercée par l'Union européenne (loi DMA). Selon notre confrère, Apple ne se "tirera pas une balle dans le pied" en l'ajoutant partout, et introduira probablement la fonctionnalité discrètement et sans tambour ni trompette.



Pire, les développeurs devront peut-être payer un supplément s'ils veulent que leurs applications soient disponibles en dehors de l'App Store. Ne soyez pas surpris si la fonctionnalité est mentionnée au bas d'un communiqué de presse plutôt que lors du keynote de la WWDC 2023.

L'Europe force la main d'Apple

Si vous n'avez pas suivi de près toute cette histoire, il convient de rappeler qu'Apple a subi des pressions de la part des régulateurs européens sur la question de l'App Store, perçu comme un monopole qui étouffe la concurrence.



La loi européenne sur les marchés numériques, qui entrera en vigueur cet été, vise à limiter le contrôle des "gardiens" du numérique. L'UE soutiendrait qu'Apple ne peut pas obliger les applications iOS à passer par son propre App Store, tandis qu'Apple répondrait qu'elle a besoin de ce contrôle pour assurer la sécurité des utilisateurs et maintenir une expérience de qualité.



Apple a déjà dû mener une bataille juridique coûteuse contre Epic Games sur la question du contrôle des paiements in-app, c'est pourquoi elle devrait ouvrir iOS et iPadOS à l'installation d'applications à partir d'autres sources, même si ce n'est qu'en Europe.



C'est à peu près la même chose pour l'USB-C des iPhone. L'Europe a annoncé une obligation de se conformer au chargeur unique pour 2024, alors la firme de Cupertino a anticipé et prévu ce changement dès l'iPhone 15.

WWDC 23

Nous en saurons plus à l'occasion de la WWDC qui débute le 5 juin avec la présentation d'iOS 17, d'iPadOS 17, de tvOS 17, de watchOS 10 et de macOS 14. Nous avons déjà la liste des iPhone compatibles avec iOS 17 et des iPad compatibles avec iPadOS 17.