La liste de compatibilité d'iOS 17 contient bien l'iPhone X

Alors qu'Apple avait conservé la même liste d'appareils compatibles sur iOS 13, iOS 14 et iOS 15, elle avait taillé dans le gras l'an passé pour iOS 16. Cette année, pour iOS 17, les rumeurs annonçaient récemment la mise au rebut de l'iPhone X (et de l'iPhone 8), ce qui nous paraissait invraisemblable. Ce modèle emblématique a beau s'apprêter à fêter son sixième anniversaire, il reste toujours dans la course en termes de design et de performances.



Une fois n'est pas coutume, nous avons posé la question au sein d'Apple, l'une de nos sources nous ayant déjà bien renseignés sur ce sujet par le passé. Alors, quels sont les appareils qui seront compatibles avec iOS 17 ? La réponse en exclusivité juste en-dessous.

Vous pourrez installer iOS 17 sur...

Après avoir notamment écarté l'iPhone SE de première génération, l'iPhone 6S et l'iPhone 7 pour iOS 16, Apple devrait être plus clément pour iOS 17. En effet, d'après nos informations, l'entreprise américaine teste actuellement son nouveau système d'exploitation sur l'iPhone X, mais aussi l'iPhone 8. Les deux téléphones sont dotés d'une puce A11 Bionic qui est gravée en 10 nm et épaulée par 3 Go de RAM (2 Go pour l’iPhone 8). Sur Geekbench 6, l'iPhone X fait deux fois moins bien en mono-core qu'un iPhone 14 Pro doté de la puce A16, et près de trois fois moins bien en multi-coeur. Si cela vous parait important, sachez que l'écart est pratiquement le même avec la puce A12 qui équipe l'iPhone XS / XR.



Voilà donc une première liste d'appareils qui pourront installer iOS 17 bêta en juin prochain, glanée encore une fois auprès de notre ami développeur chez Apple. Ce dernier nous avait soufflé la liste correcte pour iOS 16, ainsi que la date de sortie d'Apple Plans nouvelle version en France. Nous avions également vu juste pour les précédentes versions majeures comme iOS 13 et iOS 14.



Evidemment, inutile de préciser que les iPhone 15 seront directement livrés avec iOS 17 et une puce A17 (pour les "Pro").

Les iPhone compatibles iOS 17

iPhone 15

iPhone 15 Plus

iPhone 15 Pro

iPhone 15 Pro Max (ou Ultra)

iPhone 14

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Pro

iPhone 14 Pro Max

iPhone SE 2022

iPhone 13 Mini

iPhone 13

iPhone 13 Pro

iPhone 13 Pro Max

iPhone 12 Mini

iPhone 12

iPhone 12 Pro

iPhone 12 Pro Max

iPhone SE 2020

iPhone 11

iPhone 11 Pro

iPhone 11 Pro Max

iPhone XS Max

iPhone XS

iPhone XR

iPhone X

iPhone 8 Plus

iPhone 8

Le minimum syndical devrait donc rester la puce A11, qui garantit des performances honnêtes pour le streaming, les jeux vidéos et l'interface en général.

Les iPad compatibles iPadOS 17

iPad Pro 2022

iPad Pro 2021

iPad Pro 12.9 pouces (2016+)

iPad Pro 10.5 pouces (2016+)

iPad Pro 11 pouces (2018+)

iPad Air 3

iPad Air 4

iPad Air 5 (2022)

iPad 6

iPad 7

iPad 8

iPad 9

iPad 10

iPad Mini 5

iPad Mini 6

Les nouveautés d'iOS 17 dès le 5 juin 2023

Désormais, reste à patienter jusqu'en juin prochain pour découvrir les nouveautés d'iOS 17. Si les analystes se contredisent sur la présentation du premier casque AR/VR d'Apple, attendu depuis des années, il est sûr et certain qu'iOS 17 sera un petit cru. Apple ne proposera pas une refonte visuelle, mais se contentera d'améliorer l'existant. Les utilisateurs d'iPad auront par exemple enfin droit aux widgets du lockscreen.



Rendez-vous début juin pour la WWDC 2023 que nous suivrons, encore une fois, en direct et en français. L'occasion de fêter dignement les 15 ans du blog !