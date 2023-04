Rumeur : iOS 17 ne sera pas compatible avec les iPhone X, iPhone 8 et iPad Pro 1

Si vous êtes du genre à renouveler votre iPhone ou iPad assez tardivement, vous êtes peut-être sur le qui-vive à propos du support de la nouvelle mise à jour qui est annoncée à chaque WWDC. Cette année, Apple ne va pas changer les règles, la mise à jour iOS 17 va être disponible sur le maximum d'iPhone et d'iPad possible. Toutefois, certains iPhone et iPad vont être exclus de la liste des appareils éligibles.

Plusieurs iPhone ne vont plus être éligibles

Avec iOS 17, plusieurs iPhone et iPad devraient être écartés de la liste des produits produits éligibles à la mise à jour. En effet, après quelques tests en laboratoire sur chaque iPhone et iPad, Apple détermine avec son équipe de développeurs experts si c'est une bonne idée pour la fluidité, les performances et l'autonomie de proposer la nouvelle mise à jour de la rentrée à certains iPhone et iPad d'anciennes générations.



À travers cette stratégie de bloquer certains anciens appareils, Apple a un côté bienveillant, car l'entreprise souhaite ne pas dégrader les performances de votre iPhone/iPad à cause d'une mise à jour qui ne serait pas adaptée pour lui.

La rumeur relayée par MacRumors explique que les appareils suivants ne pourront pas télécharger iOS 17 :

L'iPhone 8

L'iPhone 8 Plus

L'iPhone X

L'iPad Pro 1 de 9,7 pouces

L'iPad Pro 1 de 12,9 pouces

Si l'information selon laquelle iOS 17 et iPadOS 17 sont incompatibles avec les smartphones équipés du processeur A11 Bionic ou d'un processeur plus ancien se révèle exacte, ces appareils seront laissés sur le bas-côté de la route.



La prise en charge d'un certain nombre d'appareils a été interrompue avec la sortie d'iOS 16 et d'iPadOS 16 l'année dernière. La liste des modèles incompatibles avec iOS 16 comprenait l'iPhone 6S, l'iPhone 6S Plus, l'iPhone 7, l'iPhone 7 Plus, l'iPhone SE original, l'iPod Touch final, l'iPad Air 2 et l'iPad mini 4.