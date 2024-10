Rumeur : un bouton unifié sur l'iPhone 17 Pro

L'iPhone 16 est sorti officiellement le mois dernier. Si nous avons rapidement fait le tour des nouveautés, c'est qu'Apple privilégie la gamme suivante, l'iPhone 17. Alors qu'on attend de grands changements pour la Dynamic Island, le processeur ou encore le gabarit (un modèle Air très léger), Apple envisagerait aussi de revoir complètement les boutons de son futur iPhone 17 Pro.

Les boutons Action et Volume unifiés

D’après une nouvelle fuite signée Majin Bu, Apple pourrait combiner le bouton Action, introduit sur l'iPhone 15 Pro, avec les boutons de volume. Pour cela, l'entreprise s'inspirerait du bouton de contrôle de l’appareil photo récemment ajouté aux nouveaux iPhone 16.

Cette fusion entre le bouton Action et les boutons de volume pourrait impliquer l'utilisation d'une technologie capacitive, similaire au bouton de contrôle de l’appareil photo. Celui-ci fonctionne comme un bouton classique, tout en permettant des interactions tactiles, comme le glissement du doigt ou le tapotement pour différentes actions.

Dans le cas d'un seul bouton sur le côté gauche de l'écran, une pression classique pourrait déclencher la fonction du bouton Action, tandis que des tapotements et des gestes de glissement ajusteraient le volume. Cette approche permettrait de simplifier le design de l’iPhone en réduisant le nombre de boutons physiques et donc les coûts. Ce serait aussi le moyen de renforcer l'étanchéité du téléphone.

Cependant, bien que ce soit la suite logique de l'évolution de l'iPhone, c'est une rumeur qui doit être confirmée dans les mois à venir. Si tel est le cas, iOS 19 intégrera une nouvelle interface pour gérer les différentes actions, comme ce fût le cas pour la Dynamic Island et le bouton caméra.



Outre les nouveaux boutons, Apple plancherait sur un possible iPhone 17 Air, un modèle ultra-fin (et léger) et potentiellement plus cher que les versions Pro, inspiré par l'iPad Pro 2024. Ce modèle serait le nouveau fleuron de la gamme, avec un Face ID miniaturisé. On peut légitimement penser qu'il sera plutôt appelé iPhone 17 Ultra, pour renforcer son positionnement.