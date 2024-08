iPhone 17 : une rumeur confirme le nouveau design « Slim »

Depuis qu'Apple a commercialisé l'iPhone X, il n'y a pas eu de gros changements en ce qui concerne le design de l'iPhone. L'entreprise a repris à chaque fois le même design avec quelques modifications à l'arrière au niveau des capteurs photo pour intégrer de nouvelles technologies. Alors que les iPhone 16 qui seront annoncés cette année ne devraient pas avoir de nouveau design, une rumeur affirme que l'un des iPhone 17 aura un tout nouveau design et parle même d'une "refonte majeure".

Apple pourrait enfin prendre un peu de risque pour changer le design de l'iPhone

Selon une récente rumeur, Apple prévoit une refonte majeure de l'un de ses modèles d'iPhone 17, ce qui marquerait une rupture avec le design actuel qui stagne depuis l'iPhone X. Cet éventuel nouveau modèle, baptisé "iPhone Slim", pourrait changer les codes esthétiques qui nous permettent d'identifier l'iPhone d'un simple regard.



L'iPhone 17 Slim se positionnerait dans la gamme 2025 comme un modèle ultra-premium, potentiellement supérieur à l'iPhone 17 Pro Max. Les spéculations vont bon train quant à son prix, qui pourrait avoisiner les 1700€ pour la version de base en termes de stockage. Un tarif justifié par sa finesse record, ses caractéristiques et son nouveau design qui va attirer l'œil de nombreuses personnes qui attendait ce rafraîchissement.

Apple pourrait miser sur la finesse, comme avec les nouveaux iPad Pro

L'élément central de ce nouveau modèle serait sa finesse, Apple explore actuellement plusieurs prototypes pour créer un téléphone plus mince, ce qui améliorerait ainsi la portabilité sans sacrifier la robustesse. Le choix du matériau pour le châssis pourrait se porter sur l'aluminium, reconnu pour sa légèreté et sa durabilité.



L'emplacement pour la Dynamic Island pourrait être encore plus petit pour offrir un écran encore plus immersif pour les vidéos et les jeux, le résultat pourrait potentiellement être le même que sur la photo ci-dessus. L'iPhone Slim serait équipé du tout dernier processeur d'Apple (nommé A19) avec toujours le fournisseur TSMC aux commandes. Cette nouvelle puce promet des performances en fortes hausses, avec une efficacité énergétique améliorée et des capacités de traitement exceptionnel. Les rumeurs suggèrent que la taille de l'écran de l'iPhone Slim varierait entre 6,12 et 6,69 pouces, ce qui est légèrement plus que les dimensions des modèles standard et Pro Max actuels.

Une information assez... inattendue

L'une des rumeurs les plus surprenantes concerne la disposition des caméras à l'arrière de l'iPhone Slim. Contrairement aux modèles que l'on connaît où les caméras sont situées dans l'angle supérieur gauche, l'iPhone Slim pourrait voir ses caméras déplacées vers le centre supérieur du dos de l'appareil. Ce repositionnement pourrait non seulement améliorer l'esthétique et l'ergonomie, mais aussi offrir de nouvelles possibilités en termes de photographie et de capture vidéo.



Apple est conscient des attentes de ses clients en matière de design. Depuis plusieurs années, les utilisateurs réclament une refonte majeure, se plaignant de la similitude des nouveaux modèles avec leurs prédécesseurs. Cette nouvelle approche pourrait représenter la réponse tant attendue, ce qui apporterait un vent de fraîcheur à une gamme parfois critiquée pour son manque d'innovation.



L'équipe de designers d'Apple joue gros avec ce nouveau design qui est toujours en cours d'étude en interne. Si la rumeur se confirmait, l'iPhone Slim pourrait bien devenir le modèle phare qui "redéfinit l'image de l'iPhone et ravive l'enthousiasme des consommateurs". Cependant, cette audace comporte également des risques, car il s'agit là de rompre avec une tradition bien établie.



