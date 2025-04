Un nouveau design attendu sur l'iPhone 19 Pro, pas sur l'iPhone 17 Pro

Selon la désormais célèbre newsletter dominicale « Power On » de Mark Gurman de chez Bloomberg, le design de l’iPhone 17 Pro ne devrait pas représenter un changement radical par rapport à l’année précédente, contrairement à certaines rumeurs initiales qui laissaient présager une refonte plus audacieuse. Finalement, il faudra patienter jusqu'en 2027 et l'iPhone 19 Pro pour voir quelque chose de plus significatif.

Un changement minime sur l'iPhone 17 Pro

Notre confrère américain indique qu’il ne faut pas s’attendre à un « look particulièrement audacieux » sur l'iPhone 17 Pro : la face avant restera « assez similaire » à celle de l’iPhone 16 Pro, tandis que le module caméra à l’arrière sera « significativement différent », bien que moins extravagant que prévu. Les premières spéculations sur une Dynamic Island plus petite semblent écartées, et l’idée d’un design bicolore – avec, par exemple, un bloc caméra noir sur un dos argenté – est également infirmée. Le module caméra adoptera la même couleur que le reste de l’appareil, soulignant des évolutions plus graduelles. Ainsi, bien que le concept d’une barre de caméras persiste, l’iPhone 17 Pro ne marquera pas une rupture majeure avec les modèles actuels.

Concept d'iPhone 17 Pro.

Le changement pour les vingt ans

En réalité, selon Gurman, changements bien plus significatifs sont prévus pour 2027, coïncidant avec le 20e anniversaire de l’iPhone. Apple préparerait un « bouleversement majeur » incluant le lancement d’un iPhone pliable – une première pour la marque – et d’un « nouveau modèle Pro audacieux » qui réaliserait enfin la vision originelle de Jony Ive : un iPhone semblable à « une simple feuille de verre », un concept esquissé dès l’iPhone X.



Ces dernières années, les iPhones sont devenus plus épais et plus lourd, mais une nouvelle direction semble se dessiner avec l’introduction de l’iPhone 17 Air ultra-fin cette année, suivie par ce modèle anniversaire en 2027. Ce dernier mettrait davantage l’accent sur le verre, au risque de soulever des questions de durabilité et de réparabilité, mais en parfaite cohérence avec l’esthétique prônée par Apple. Gurman précise que l’iPhone 17 Air n’est qu’une première étape vers une gamme entièrement ultra-fine, et un iPhone 19 Pro pourrait combiner cette finesse à un design plus élégant, sans toutefois détailler davantage les caractéristiques au-delà de l’utilisation accrue de verre. Pour l’heure, il faudra se contenter des propos du relai officieux d'Apple.