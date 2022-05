Apple Plans : les limites de vitesse et les cartes 2.0 sont disponibles en France

Apple Plans est l'une des meilleures applications de cartographie qu'on retrouve dans l'écosystème Apple, cependant il est vrai que l'app a un certain retard par rapport à Google Maps. Apple fait tout pour accélérer le développement de Plans en ajoutant diverses nouveautés et en améliorant les cartes. Aujourd'hui, la France reçoit une gigantesque mise à jour !

Un "renouveau" pour la France sur Apple Plans

Bonne nouvelle pour les Français, mais aussi les millions de touristes qui visitent notre beau pays chaque année. Apple vient de lancer une importante mise à jour dans son application Plans, l'évolution se passe principalement au niveau des cartes, le géant californien a perfectionné quelques détails dans les bâtiments en 3D. On retrouve une Tour Eiffel à la structure plus approfondie ou encore le Mont Saint-Michel qui n'est plus représenté comme une simple presqu'île où il n'y a rien dessus.



Voici une comparaison par le site Justinoberine.com qui nous montre les différences entre l'ancienne et la nouvelle carte. On remarque que pour le Mont Saint-Michel, c'est un changement impressionnant (qui était d'ailleurs très urgent).

Apple a également pensé aux automobilistes en France, l'application Apple Plans intègre désormais les limites de vitesse sur toutes les routes de France, cela concerne aussi bien les petites routes nationales dans des endroits perdus que les autoroutes à forte fréquentation.

Quand vous lancerez un itinéraire avec Apple Plans, vous aurez l'affichage habituel (avec les détails supplémentaires) accompagné d'un panneau de signalisation pour vous indiquer la vitesse qu'il ne faut pas dépasser. Cet ajout aura pris énormément de temps, surtout que quasiment toutes les applications concurrentes proposent cette fonctionnalité depuis des années !

Monaco et la Nouvelle-Zélande reçoivent aussi cette mise à jour

Monaco et la Nouvelle-Zélande accompagnent la France dans cette nouvelle mise à jour majeure pour la cartographie Apple Plans. Les deux pays reçoivent également des cartes plus détaillées avec des bâtiments plus précis, mais aussi les limites de vitesse. Dans le cas de Monaco, le travail pour Apple a dû être rapide, car comme la Principauté de Monaco est exclusivement urbaine, la limitation de vitesse est de 50 km/h partout.



À noter que nous sommes actuellement sur une phase de test, ce qui veut dire qu'Apple peut supprimer des évolutions comme en ajouter, le déploiement final de cette mise à jour devrait arriver dans les prochaines semaines ou mois.



Il y a tout juste 2 mois, Apple annonçait une amélioration similaire au Canada, le géant californien promettait là aussi une meilleure précision dans les bâtiments pour offrir une expérience utilisateur toujours plus éblouissante !