Apple Plans : 6 nouveaux pays européens vont bientôt avoir les nouvelles cartes

Apple Plans est une application de cartographie qui ne cesse d'évoluer, Apple apporte de nouvelles fonctionnalités tous les ans, mais aussi des cartes plus précises et détaillées. En ce moment, l'entreprise est en train de déployer les cartes 2.0. Si aux États-Unis, cela est déjà effectif, c'est toujours en cours en Europe et dans le reste du monde.

Apple Plans évolue

Apple Plans vient de lancer en test des plans plus détaillés pour six nouveaux pays européens. L'objectif principal derrière cette démarche est d'apporter (évidemment) une meilleure expérience utilisateur avec des informations plus précises lors d'une recherche ou d'un itinéraire. Les six pays européens concernés par cette nouvelle phase de test sont la Hongrie, la République tchèque, la Pologne, la Slovénie, la Croatie et l'Autriche. La phase de test devrait prendre fin au mois d'avril ou mai avec le lancement de la nouvelle carte pour ces six pays.



Les dernières cartes d'Apple Plans sont conçues pour fournir aux utilisateurs des détails plus précis sur les parcs, les bâtiments, les commerçants, les zones industrielles, les monuments… Cette mise à jour devrait aider les utilisateurs à mieux comprendre les lieux qu'ils visitent et à trouver plus facilement les informations dont ils ont besoin.

Exemple en Australie, ancienne et nouvelle carte

La France est l'un des premiers pays européens à avoir bénéficié de la carte 2.0 sur Apple Plans depuis l'année dernière, tandis que la Belgique et la Suisse ont également rejoint le mouvement quelques mois après la France. Avec l'ajout de ces six nouveaux pays européens, Apple Plans continue d'étendre son service de cartographie de haute qualité dans toute l'Europe. Le géant californien a décidé d'accélérer la cadence face à Google Maps qui ne cesse de proposer une approche toujours plus complète à ses utilisateurs.



Apple a investi des sommes importantes dans son service de cartographie pour le rendre plus précis que jamais. Apple dispose d'une flotte de véhicules équipés de caméras et de capteurs qui parcourent les routes du monde entier pour collecter des données de cartographie. Les données recueillies incluent des images à 360 degrés, des informations sur la qualité de la route, la présence de panneaux de signalisation, les limitations de vitesse, les voies de circulation... Les données sont ensuite traitées et intégrées dans les cartes d'Apple Plans pour améliorer la précision et la fiabilité des informations fournies.



Auparavant, Apple s'appuyait essentiellement sur des données tierces, les partenaires fournissaient des données comme les adresses, les horaires d'ouverture, les avis des clients, les itinéraires de transport en commun et plus encore... Désormais, Apple avance quasiment tout seul, ce qui permet de faire des économies.



Dernier point qui permet à Apple d'améliorer Plans, ce sont les données anonymisées des utilisateurs. Lorsqu'un propriétaire d’iPhone se sert d’Apple Plans pour se déplacer, les données de localisation sont collectées de manière anonyme et agrégées pour créer des informations de trafic en temps réel et des suggestions d'itinéraires plus efficaces.