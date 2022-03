Le nouveau Apple Plans en 3D débarque aux Canada

Apple a annoncé cette nuit que son expérience remaniée dans Plans est désormais disponible dans les villes canadiennes de Toronto, Montréal et Vancouver. Une bonne nouvelle pour nos amis canadiens qui ont droit aux détails 3D et autres nouveautés annoncées il y a environ un an et demi à la WWDC 2020.

Le nouveau Plans est arrivé au Canada

La mise à jour de Plans (ou Maps en anglais) offre des cartes plus détaillées, avec des points de repère 3D personnalisés, comme le Temple de la renommée du hockey à Toronto, la basilique Notre-Dame à Montréal et Robson Square à Vancouver. La navigation est également améliorée, avec des marquages routiers plus détaillés et une vue en 3D de la route à l'approche d'intersections complexes. Sans oublier le guidage pour les vélos, un point que l’on attend d’ailleurs de pied ferme en France par exemple.

Apple explique que la nouvelle version propose également une expérience urbaine améliorée à Londres, Los Angeles, New York, Philadelphie, San Diego, San Francisco et Washington.



Eddy Cue, chef des services d'Apple, a déclaré :

Nous sommes ravis que les utilisateurs d'Apple Maps puissent explorer la beauté et la culture de Montréal, Toronto et Vancouver d'une nouvelle manière incroyablement détaillée.



Construite avec le respect de la vie privée au cœur, cette mise à jour est la continuation de notre engagement à construire la meilleure carte du monde, la plus précise - avec une expérience magnifiquement conçue et une attention aux détails que seul Apple peut offrir.

Espérons qu’Apple accélère sur le déploiement de son service dans les autres pays.