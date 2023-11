Apple va faire appel pour ne pas modifier l'App Store et iMessage dans l'UE

Selon Bloomberg, Apple s'apprête à faire appel de la décision de l'Union européenne à propos du classement de ses services App Store et iMessage en tant que "gatekeepers" et donc l'application de la loi sur les marchés numériques (Digital Markets Act).



Précédemment, l'UE a considéré l'App Store et iMessage comme des services monopolistiques de type "gatekeeper", ce qui obligera Apple à procéder à des changements tels que l'autorisation d'alternatives aux achats intégrés, le chargement latéral d'applications, et bien d'autres choses encore. Safari et iOS sont également concernés.

Une semaine critique pour Apple

Sans grande surprise, Apple va s'opposer à l'inclusion d'iMessage en tant que service monopolistique (suite à des commentaires antérieurs selon lesquels le service n'est pas assez important en Europe) et débattra de la part exacte de l'App Store qui est soumise à la réglementation.

L'appel n'a pas encore été officiellement déposé ; les entreprises ont jusqu'à jeudi prochain, 16 novembre, pour le contester. Nous verrons bien les arguments mis en avant par la firme américaine.

Qu'il soit valable ou non, un recours ne retarde pas la mise en œuvre des règles. La loi sur les marchés numériques exige qu'Apple mette ses services en conformité d'ici le 5 mars 2024. Comme vu en début de semaine, Apple a admis dans un formulaire 10-K qu'elle se préparait à apporter des changements sur l'App Store qui auraient un impact important sur le modèle commercial.



En début d'année, il a été rapporté que les ingénieurs d'Apple se préparaient déjà à la nouvelle législation en apportant des modifications logicielles prévues pour le cycle de publication d'iOS 17. Il s'agit notamment de la prise en charge des boutiques d'applications tierces et du téléchargement latéral d'applications iOS (sideloading) pour la première fois, du moins pour les clients d'Apple dans l'Union européenne. Apple vise iOS 17.3 ou iOS 17.4 d'après nos informations.



Autant dire que la semaine prochaine sera critique pour l'avenir d'Apple. Si l'UE lui tord le bras, d'autres régions du monde pourraient exiger les mêmes "faveurs"...