Apple décroche le film « All of You » avec Brett Goldstein

Apple Original Films a annoncé l'élargissement de sa programmation de films avec le drame romantique "All of You", mettant en vedette et écrit par Brett Goldstein qui a déjà fait le bonheur d'Apple TV+ ("Ted Lasso", "Shrinking"). Le film est réalisé et co-écrit par William Bridges (« Black Mirror »). Après sa première mondiale au Festival international du film de Toronto 2024 et sa projection au BFI London Film Festival, « All of You » devrait faire ses débuts mondiaux sur Apple TV+ en 2025.

Une romance sur Apple TV+

L'intrigue du futur film d'Apple suit deux meilleurs amis dont la relation est testée par une nouvelle technologie d'appariement des âmes sœurs, menant à un voyage de douze ans à travers le mariage, la parentalité et le chagrin d'amour, tout en luttant contre l'attraction magnétique qu'ils ressentent l'un envers l'autre. Le film présente Goldstein aux côtés d'Imogen Poots, Steven Cree et Zawe Ashton.

Produit par MRC et Republic Pictures, "All of You" est réalisé par Bridges avec un scénario partagé avec Goldstein. Aaron Ryder et Andrew Swett de Ryder Picture Company sont les producteurs, Bridges et Goldstein étant également producteurs.



Ce film marque une autre collaboration d'Apple avec Goldstein, connu pour avoir co-créé et produit la série "Shrinking", ainsi que pour son rôle et ses contributions à l'écriture de "Ted Lasso".



Apple a su se faire une place de choix dans le monde du streaming depuis le lancement d'Apple TV+, notamment en remportant l'Oscar du meilleur film avec « CODA », du meilleur court métrage d'animation avec « Le garçon, la taupe, le renard et le cheval » et en remportant 10 nominations aux Oscars pour "Les tueurs de la lune fleurie." Les sorties récentes incluent "Blitz" de Steve McQueen, lauréat d'un Oscar, et "Wolfs" bourré d'action avec George Clooney et Brad Pitt, et "The Instigators" avec Matt Damon et Casey Affleck. Les sorties à venir incluent « The Gorge », une histoire d'amour mêlant les genres avec Miles Teller, Anya Taylor-Joy et Sigourney Weaver, et « F1 », mettant en vedette Brad Pitt, dont la sortie en salles est prévue le 25 juin 2025.