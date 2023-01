La série Shrinking avec Harrison Ford et Jason Segel est disponible sur TV+

Comme prévu fin 2022, Jason Segel et Harrison Ford débarquent sur Apple TV+ dans une nouvelle série de style comédie dramatique intitulée Shrinking. Diffusée dès maintenant sur Apple TV+, la série rythmée par des épisodes d'une demi-heure tourne autour d'un thérapeute qui ignore les règles habituelles de la pratique, quitte à choquer ses patients.

Apple lance la série Shrinking

La série Shrinking a été créée par Brett Goldstein et Bill Lawrence, qui produisent également la comédie à succès Ted Lasso sur Apple TV+.



Jason Segel y incarne James Laird, un thérapeute qui a pratiquement abandonné la vie après le décès de sa femme. Dans son chagrin, il décide d'aborder les séances de thérapie d'une nouvelle manière : en prodiguant des conseils crus, honnêtes et brutaux.



Harrison Ford joue le rôle d'un autre thérapeute, le Dr Paul Rhodes, l'autre star de la série. Ford n'a qu'un petit rôle dans le premier épisode, mais son personnage prendra rapidement de l'ampleur à partir du deuxième épisode.



Shrinking débute aujourd'hui avec les trois premiers épisodes. De nouveaux épisodes seront ensuite diffusés chaque vendredi jusqu'au 24 mars.

Comment regarder Shrinking

Shrinking est disponible exclusivement sur Apple TV+. L'abonnement coûte 6,99 euros par mois (contre 4,99 euros auparavant) et est disponible dans le cadre de l'offre groupée d'abonnements Apple One. Un seul abonnement Apple TV+ peut être partagé avec un six personnes via le partage familial.



Vous pouvez accéder au service de streaming via l'application Apple TV, disponible sur de nombreuses plateformes, notamment tous les appareils Apple, les téléviseurs intelligents, Amazon Fire Stick, PlayStation, Xbox, Roku et bien d'autres. Vous pouvez également regarder dans un navigateur web sur tv.apple.com.