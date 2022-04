Apple TV+ : Harrison Ford va jouer dans la comédie « Shrinking »

⏰ Hier à 20:00

Julien Russo

Depuis le lancement de son service de streaming, Apple a démontré à plusieurs reprises sa force à attirer les acteurs populaires du cinéma américain. Après avoir fait participer Jennifer Aniston, Chris Evans, Jason Momoa, Jason Sudeikis, Samuel L Jackson, Tom Hanks... Apple va accueillir une star mondialement connue : Harrison Ford !

Apple fait tout pour attirer les abonnés Apple TV+

Pour sa prochaine comédie originale baptisée « Shrinking », Apple a choisi Harrison Ford pour y incarner l'un des rôles majeurs dans la série. Le célèbre acteur aux 55 ans de carrière et aux nombreux prix remportés va jouer aux côtés de Jason Segel qui a été annoncé dans le programme il y a tout juste 6 mois.



C'est la première collaboration entre les équipes Apple TV+ et Harrison Ford, il faut dire que l'acteur n'a pas participé à beaucoup de séries et films diffusés sur les services de streaming, il a toujours privilégié les projets au cinéma. On imagine que la firme de Cupertino a sorti les gros moyens pour convaincre Ford de signer.

Dans le peu d'informations qui a fuité, on apprend qu'Harrison Ford jouera le rôle du docteur Phil Rhodes : « un spécialiste de la thérapie cognitivo-comportementale ».

Ce contenu original qui sortira en exclusivité pour les abonnés Apple TV+ devrait voir le jour vers la fin de l'année ou au premier trimestre de 2023 au plus tard. À noter que le tournage a commencé aux États-Unis, il y a seulement quelques jours.



Ce rapprochement entre Apple et Harrison Ford pourrait être le début d'un long partenariat, ça a été le cas avec d'autres stars qui ont déjà joué dans plusieurs créations originales Apple. On pense notamment à Tom Holland qui a participé à Cherry et qui produit en ce moment The Crowded Room. Il y a également Chris Evans qui a brillé dans la fantastique série Défendre Jacob et qui jouera dans le Project Artemis, un futur film Apple.



Apple TV+ est disponible à 4,99€/mois sans engagement avec un essai gratuit de 7 jours. Le service de streaming est accessible sur tous les produits Apple, une multitude de téléviseurs connectés, mais aussi sur les consoles PlayStation et Xbox.



