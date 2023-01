Un acteur de Ted Lasso participe à une publicité d'Apple sur la confidentialité

Alors qu'une poursuite judiciaire a lieu aux États-Unis pour dénoncer l'hypocrisie d'Apple avec ses campagnes marketing spéciales confidentialité, Apple partage un nouveau spot publicitaire. Pour faciliter la communication et attirer la curiosité, l'entreprise a invité un acteur qu'on voit très souvent dans la première et la seconde saison de la série Ted Lasso !

L'acteur Nick Mohammed participe à la dernière publicité confidentialité d'Apple

Dans quatre jours aura lieu la Journée de la confidentialité des données aux États-Unis, chaque 28 janvier, les entreprises américaines mettent en avant leurs initiatives dans la protection des données de leurs clients. Du côté d'Apple, on n'attend pas cette journée emblématique pour montrer au monde entier les efforts qui sont réalisés depuis des années pour notre vie privée.



Apple a publié aujourd'hui un spot publicitaire dans lequel la star de Ted Lasso, Nick Mohammed, apprend à connaître les paramètres de confidentialité de son iPhone. Apple a fait en sorte que l'acteur de la série soit rejoint par Von, un vrai spécialiste travaillant dans un Apple Store de Los Angeles.

La publicité met en avant plusieurs points forts de la confidentialité sur iOS et les autres systèmes d'exploitation d'Apple :

Protéger votre activité dans Mail : cette fonctionnalité masque votre adresse IP de sorte que les expéditeurs ne puissent pas l’associer à vos autres activités en ligne ni déterminer votre position exacte. Elle empêche également les expéditeurs de voir si vous avez ouvert l’e-mail qu’ils vous ont envoyé.

: cette fonctionnalité masque votre adresse IP de sorte que les expéditeurs ne puissent pas l’associer à vos autres activités en ligne ni déterminer votre position exacte. Elle empêche également les expéditeurs de voir si vous avez ouvert l’e-mail qu’ils vous ont envoyé. Prévention intelligente du suivi : identifiez les traqueurs et empêchez-les d’établir votre profil ou de vous pister sur le Web. Une fonctionnalité directement intégrée dans Safari.

: identifiez les traqueurs et empêchez-les d’établir votre profil ou de vous pister sur le Web. Une fonctionnalité directement intégrée dans Safari. App Tracking Transparency : une fonctionnalité qui vous permet d'empêcher une application installée sur votre iPhone de suivre votre activité pour vous proposer des publicités ciblées ou pour vendre vos données à des courtiers de données.

: une fonctionnalité qui vous permet d'empêcher une application installée sur votre iPhone de suivre votre activité pour vous proposer des publicités ciblées ou pour vendre vos données à des courtiers de données. Confidentialité des paiements Apple Pay : vos données personnelles sont sécurisées. Lorsque vous effectuez un achat, Apple Pay utilise un numéro propre à votre appareil ainsi qu'un code de transaction unique. Le numéro de votre carte n'est jamais stocké ni sur votre appareil ni sur les serveurs Apple. Et il n'est pas non plus transmis aux commerces au moment du règlement.

Une session Today at Apple

Pour aider les clients à mieux comprendre les fonctionnalités de confidentialité de leur appareil et la manière dont ils peuvent sécuriser leurs données, Apple a lancé une nouvelle session Today at Apple intitulée "Prendre en charge votre vie privée avec l'iPhone".



Les inscriptions sont ouvertes sur le site web d'Apple aujourd'hui, et la session gratuite sera accessible dans tous les Apple Store du monde le 28 janvier. Les sujets abordés seront notamment la protection de la confidentialité des messages, les contrôles de sécurité, les services de localisation...