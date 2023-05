"La salle d'attente", découvrez la nouvelle publicité Apple axée sur la confidentialité !

L'une des forces des produits Apple : c'est le respect de votre vie privée. Le géant californien a pris des mesures strictes dans ses OS afin que les applications que vous avez installées sur votre appareil ne vous traquent plus. Encore une fois, Apple exprime les avancées au niveau de la confidentialité dans une nouvelle publicité.

La confidentialité et l'application Santé

L'application Santé sur l'iPhone regroupe toutes vos données liées à votre santé, il y a l'historique de votre rythme cardiaque, du niveau de taux d'oxygène dans votre sang ou encore le nombre de pas que vous avez fait dans la journée. Si certaines apps tierces sont prêtes à tout pour récupérer ces précieuses données afin de les transmettre à des sociétés et annonceurs tiers, chez Apple vos données sont à l'abri dans l'application Santé.



Apple l'a exprimé dans sa vidéo "Salle d'attente", on aperçoit plusieurs personnes qui attendent un rendez-vous médical dans une grande salle d'attente et on entend au fil de la publicité une voix off qui révèle les petits secrets de chaque personne. On retrouve des informations basiques comme le nombre de pas, mais aussi des données plus gênantes comme un problème gastrique chez une personne qui attend son rendez-vous.

Dans la publicité, on remarque une personne qui attend comme les autres... Mais qui possède un iPhone. La voix off n'a heureusement aucune information sur cette utilisatrice, tout simplement parce que ses données sont mieux protégées sur iOS comparé aux autres personnes (qui semblent être sous Android).



Apple utilise le slogan "Vos données de santé sont personnelles. L'app Santé vous aide à les garder privées". Un message qui attire l'attention et qui montre une fois de plus l'importance qu'accorde Apple envers vos données personnelles afin qu'elles n'atterrissent pas entre de mauvaises mains qui se feront un plaisir de générer de l'argent dessus.