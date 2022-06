AirPods x Harry Styles : découvrez la nouvelle publicité d'Apple

Depuis plus d'une semaine, c'est l'amour fou entre l'artiste Harry Styles et le service de streaming Apple Music. Après un concert inédit et exclusif qui a dû attirer beaucoup d'adolescents qui étaient sur des services concurrents, Apple relance une nouvelle collaboration avec Harry Styles pour une publicité que vous verrez bientôt à la TV.

Nouvelle publicité à découvrir

Le nouvel album d'Harry Styles est disponible sur toutes les plateformes de streaming, cependant si vous êtes abonné à Apple Music, vous aurez un petit plus... Votre expérience sera plus complète et plus immersive grâce à l'audio spatial qui vous donnera l'impression que vous aurez l'artiste à côté de vous !



Pour cette nouvelle publicité, Apple a sélectionné le titre Music for a Sushi Restaurant, le premier morceau du nouvel album Harry's House qui est sorti le 20 mai chez Columbia Records.

Sans intervention de l'artiste dans la publicité, Apple a choisi des images dynamiques avec plusieurs couleurs, ce spot fait clairement penser aux anciennes publicités des iPod qu'on pouvait apercevoir en 2002-2003.

Avec la publication sur YouTube, Apple résume rapidement les avantages de l'audio spatial :

L'expérience d'écoute magique des AirPods avec Spatial Audio rencontre le nouvel album de Harry Styles "Harry's House". Grâce au suivi dynamique de la tête, pour entendre le son tout autour, vous entendrez Harry Styles comme jamais auparavant (Spatial Audio fonctionne avec les appareils compatibles et les contenus pris en charge).

L'audio spatial avec suivi dynamique des mouvements de la tête est l'une des grandes nouveautés de la troisième génération des AirPods. Apple engage une importante communication autour de cette fonctionnalité dans ses campagnes marketing, cela s'explique essentiellement par l'absence d'un tel équivalent sur les écouteurs sans fil des concurrents.

