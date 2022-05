Harry Styles s'offre un record et un concert sur Apple Music

Avec son dernier album nommé Harry's House, le chanteur pop Harry Styles vient de faire d'une pierre deux coups.



La première est un record d'écoute sur Apple Music le jour de son lancement pour la catégorie "Pop", la seconde étant un concert en direct la plateforme.

Harry's House cartonne sur Apple Music

Cette nuit vers 3h du matin, heure française, Harry Styles a donné son spectacle One Night Only à New York en direct sur Apple Music. Le concert avait lieu à l'UBS Arena de Long Island, dans l'État de New York. Les abonnés au service ont pu regarder le concert sans frais supplémentaires sur la plateforme.



Cet évènement marquait la sortie du troisième album solo du chanteur britannique, intitulé Harry's House, est sorti. Selon la plateforme, il détient actuellement le record du plus grand nombre de streams le premier jour pour un album pop en 2022 sur Apple Music. Le record absolu est détenu par Kendrick Lamar depuis quelques jours.



Si vous n'avez pas pu assister au concert d'hier soir, il y aura des rappels. Le premier rappel aura lieu le 22 mai, et le second le 26 mai, afin notamment d'accommoder les personnes se trouvant dans d'autres fuseaux horaires.

.@Harry_Styles is breaking records. 🍾



Comment regarder Harry Styles sur Apple Music

Vous pouvez regarder Harry Styles jouer son show One Night Only dans l'application Apple Music sur votre iPhone, iPad, Mac, Apple TV ou appareil Android. Cependant, un abonnement payant est nécessaire pour pouvoir le regarder. Quatre formules d'abonnement sont disponibles :

Plan voix pour 4,99 €/mois

Plan étudiant pour 4,99 €/mois

Plan individuel pour 9,99 €/mois

Plan familial pour 14,99 € par mois

Le service peut également être associé à un abonnement Apple One. Avec cette option, vous aurez accès à plus de 90 millions de chansons, sans publicité.



Lorsque vous vous rendez dans l'application Apple Music, sous les catégories de navigation, vous trouverez le lien vers "Apple Music Live : Harry Styles".

L'album Harry's House

1 - Music For a Sushi Restaurant

2 - Late Night Talking

3 - Grapejuice

4 - As It Was

5 - Daylight

6 - Little Freak

7 - Matilda

8 - Cinema

9 - Daydreaming

10 - Keep Driving

11 - Satellite

12 - Boyfriends

13 - Love Of My Life

