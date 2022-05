Le nouvel album de Kendrick Lamar a tout cassé sur Apple Music

Kendrick Lamar a sorti un nouvel album intitulé "Mr. Morale & The Big Steppers" le vendredi 13 mai sur les services de streaming. Alors que la plateforme est tombée pendant quelques heures (tout comme Spotify), Apple a confirmé que le nouvel album de Kendrick Lamar a battu le record de streaming du premier jour de 2022 sur Apple Music. Il a enregistré le plus grand nombre de streams le premier jour d'un album sorti en 2022.

Un record pour Kendrick Lamar

L'entreprise de Tim Cook a déclaré samedi :

K-Dot's 'Mr. Morale & The Big Steppers' had the most first-day streams for an album released so far in 2022.https://t.co/Abap1ayEtY pic.twitter.com/paCc9HyykQ — Apple Music (@AppleMusic) May 14, 2022

Shout out Kendrick Lamar K-Dot's 'Mr. Morale & The Big Steppers' a enregistré le plus grand nombre de streams le premier jour pour un album sorti jusqu'à présent en 2022.

L'album de Kendrick Lamar est sorti vendredi et a été accueilli avec les éloges. Voici ce qu’on peut lire sur cet album de rap américain sur la fiche Apple Music :

Le projet est divisé en deux parties, chacune comprenant neuf chansons, qui servent toutes à éclairer la vision du monde en constante évolution de Lamar. La responsabilité est au cœur de la thèse de Lamar. Le MC a minutieusement listé ses défauts, évaluant ses relations avec l'argent ("United in Grief"), les femmes blanches ("Worldwide Steppers"), son père ("Father Time"), les limites de sa loyauté ("Rich Spirit"), l'amour dans le contexte des relations hétéronormatives ("We Cry Together", "Purple Hearts"), la motivation ("Count Me Out"), la responsabilité ("Crown"), le genre ("Auntie Diaries") et le traumatisme générationnel ("Mother I Sober"). C'est une écoute dense et lourde. Mais tout aussi sûr que Kendrick Lamar est un être humain comme le reste d'entre nous, il est aussi un lauréat du prix Pulitzer, l'un des MCs les plus réfléchis du monde et quelqu'un dont l'honnêteté à travers Mr. Morale & The Big Steppers pourrait nous aider à comprendre pourquoi chacun d'entre nous est comme il est.

Le nouvel album est disponible dès maintenant sur Apple Music pour être écouté sur tous les iPhones, iPads, Macs et autres appareils Apple.

Mr. Morale & The Big Steppers

1 - United In Grief

2 - N95

3 - Worldwide Steppers

4 - Die Hard

5 - Father Time (feat. Sampha)

6 - Rich

7 - Rich Spirit

8 - We Cry Together

9 - Purple Hearts

1 - Count Me Out

2 - Crown

3 - Silent Hill

4 - Savior

5 - Savior

6 - Auntie Diaries

7 - Mr. Morale

8 - Mother I Sober (feat. Beth Gibbons)

9 - Mirror

