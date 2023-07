Apple Music bannit l'album "Super Connected" de Tim Arnold, car il se moque du Vision Pro

Apple a travaillé de longues années sur son Vision Pro, son premier ordinateur spatial. Si l'entreprise est ouverture aux critiques constructives et aux débats autour de son nouveau produit phare, le géant californien n'accepte pas les moqueries, autrement dit la méchanceté gratuite. Un nouvel album qui comportait une moquerie envers l'Apple Vision Pro vient d'être retiré du catalogue d'Apple Music, une première dans l'histoire du service de streaming !

Super Connected de Tim Arnold n'est pas disponible sur

Apple Music

Dans son dernier album appelé "Super Connected", le musicien et chanteur britannique Tim Arnold a inclus un titre qui n'a vraiment pas plu à Apple. Le morceau "A Commercial Break" parle d'un produit imaginaire : l'iHead, l'artiste a même enregistré un clip vidéo pour ce morceau, on retrouve la présence de l'acteur vedette Stephen Fry, aussi animateur sur la télévision au Royaume-Uni. Dans ce clip vidéo, on aperçoit un casque VR fictif créé en 2019 avec plusieurs iPhone qui servent d'écrans, un produit qui montre un certain amateurisme et qui laisse sous-entendre qu'il vient d'Apple puisqu'il embarque le fameux "i" avant le nom du produit.



Dès la sortie de l'album "Super Connected", Apple a émis son refus catégorique de le rendre accessible en streaming sur Apple Music, une décision qui n'a été la même sur les services de streaming concurrent, car on trouve l'album sur Spotify et les autres services populaires.

Casque fictif album Super Connected

D'après ce que Tim Arnold a reçu comme information, Apple n'est pas contrarié par le fait que le Vision Pro soit le sujet de la moquerie, mais plutôt par l'idée d'une publicité bidon. Ce qui est surprenant avec cette réponse de la part d'Apple Music, c'est que le service de streaming a accepté d'autres albums qui mettaient en avant des produits imaginaires dans leurs morceaux ou clips vidéos. Cela n'a pourtant jamais posé de problème depuis le lancement d'Apple Music dans le monde. De nombreuses célébrités britanniques, telles que Ricky Wilson des Kaiser Chiefs et Gary Kemp du Spandau Ballet, ont signé une lettre ouverte demandant à Apple de lever cette interdiction.

Est-ce qu'Apple reviendra sur sa décision ? Une chose est sûre, c'est qu'il ne faut pas rire avec l'Apple Vision Pro, l'entreprise estime probablement qu'un tel produit qui a nécessité autant de recherche et de travail doit recevoir un minimum de respect de la part des professionnels, qu'ils soient dans le secteur de l'AR, de la VR ou non.



En tout cas, cette mauvaise communication pour Apple Music et son refus de proposer l'album provoque un buzz autour de "Super Connected", l'album obtient une visibilité supplémentaire sur les services de streaming concurrents et les vues sur YouTube s'envolent très vite. Au final, Apple a eu l'effet inverse qu'espérer !