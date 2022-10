Taylor Swift réalise un record de stream sur Apple Music et Spotify pour son album Midnights

Des millions de fans attendaient impatiemment ce moment depuis plusieurs mois, c'est désormais officiel, l'album Midnights de Taylor Swift est disponible depuis le 21 octobre sur toutes les plateformes de streaming. Face à l'engouement autour de l'album, il était intéressant de voir si les statistiques sur les deux plus gros services de streaming (Apple Music et Spotify) allaient être positives. Visiblement, c'est le cas, Taylor Swift a fait carton plein !

Un succès retentissant

Dans leurs communications sur les réseaux sociaux, les services Spotify et Apple Music ont annoncé que le dernier album "Midnights" de Taylor Swift avait réalisé des records de streams. Les abonnés ont été très nombreux à écouter un ou plusieurs morceaux de l'album, certains ont découvert les nouveaux titres via des playlists, une mise en avant de l'album sur la page d'accueil ou tout simplement depuis une recherche manuelle.



Du côté d'Apple Music, le service de streaming pommé a indiqué que "Midnights" avait franchi un cap qu'aucun artiste n'avait atteint, celui de la plus grosse sortie d'album en audio spatial depuis le lancement de la fonctionnalité sur l'application.

De plus, Taylor Swift a aussi la fierté d'apprendre que son album a été le plus populaire de tous les albums pop dans les premières 24 heures après la mise en ligne sur Apple Music.

Chez Spotify, même son de cloche !

Les statistiques ont littéralement explosé quelques heures après la disponibilité de l'album "Midnights", le trafic a tellement été conséquent que les serveurs de Spotify n'ont pas tenu face à l'affluence des lectures des morceaux de l'album.

Ajoutons à cela les téléchargements massifs pour les écoutes hors ligne et cela se conclut en une matinée chaotique pour Spotify.



Le service de streaming suédois a annoncé que Taylor Swift avait été l'artiste la plus écoutée sur une journée depuis la création de Spotify. La direction du service a particulièrement été surprise de voir une telle performance, un exploit que n'a jamais réussi un artiste jusqu'ici, même les plus populaires auprès des adolescents comme Justin Bieber, Ariana Grande, Selena Gomez ou encore Billie Eilish.

Le nouvel album "Midnights" est disponible en téléchargement légal sur l'iTunes Store pour 14,99€. Vous pouvez aussi retrouver l'album sur Apple Music, celui-ci est accessible en Audio Spatial, Dolby Atmos et Lossless.

On October 21st, #Midnights broke the record for the biggest pop album of all time on Apple Music by first-day streams. Congratulations @taylorswift13! pic.twitter.com/LdQ000CrVn — Apple Music (@AppleMusic) October 22, 2022

And before the clock could even strike midnight on October 22nd, Taylor Swift broke the record for most-streamed album in a single day in Spotify history. Congratulations, @taylorswift13 ♥️ pic.twitter.com/FpHfhrkqWL — Spotify (@Spotify) October 21, 2022

