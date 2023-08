Apple Music dévoile l'album le plus écouté depuis le début de l'année

Comme la majorité de ses concurrents, Apple Music enregistre toutes les statistiques de sa plateforme afin d'en faire des données publiques par la suite. Quelle est la quantité de streams sur un album, quel est l'artiste qui a connu la plus forte croissance... Au-delà des statistiques personnelles à chaque compte, Apple Music est capable de donner des statistiques globales. Dans une récente communication sur les réseaux sociaux, le populaire service de streaming révèle l'album qui a reçu le plus de streams pour l'instant en 2023.

Utopia, le nouvel album de Travis Scott est un gigantesque succès

Apple Music a récemment révélé que le rappeur américain Travis Scott est l'auteur de l'album le plus écouté depuis le début de l'année 2023. Selon les statistiques de la plateforme, son nouvel album "UTOPIA", lancé le 28 juillet, a battu le record du plus grand nombre d'écoutes le premier jour de sa disponibilité. Travis Scott, dont la renommée mondiale s'est affirmée avec la sortie de son album à succès ASTROWORLD, il y a cinq ans, continue de dominer les charts avec "UTOPIA". Ce nouvel opus a été attendu avec impatience par les fans et il semble que l'excitation autour de cette sortie ait porté ses fruits.



"UTOPIA" est un double album comprenant 19 titres qui s'étendent sur une gamme variée de thèmes et de styles musicaux. La particularité de cet album réside dans la collaboration de Travis Scott avec des artistes populaires tels que Beyoncé et Drake, ajoutant une nouvelle dimension à son univers musical.

La nouvelle de ce record a été partagée par Apple Music sur Twitter, la réalisation est d'autant plus spectaculaire qu'elle survient dans le contexte de plusieurs sorties musicales réussies en 2023, dont "Speak Now" de Taylor Swift, "The Album" de Jonas Brothers, "Austin" de Post Malone ou encore "Ben" de Makclemore. Des albums qui ont généré beaucoup de streams sur Apple Music, mais jamais au point d'en arriver au même niveau que UTOPIA de Travis Scott.



Le succès remarquable de l'album "UTOPIA" ne se limite pas à Apple Music. Même si les statistiques des autres plateformes de streaming n'ont pas encore été publiées, il est clair que l'album est en train de faire une forte impression dans l'industrie du streaming. De plus, nous avons pu voir dans le passé que quand un album réalise un record sur Apple Music, c'est généralement le même son de cloche chez Spotify, Tidal, YouTube Music, Amazon Music...