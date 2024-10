Apple TV+ : la saison 4 de Ted Lasso commencerait son tournage début 2025 à Londres

La série Ted Lasso est tellement populaire sur Apple TV+ que le programme a carrément des rumeurs qui circulent sur internet ! Alors que la quatrième saison était une cause perdue, la célèbre série va finalement renaître avec de nouveaux épisodes. Jason Sudeikis (l’acteur qui incarne le coach Lasso) a accepté de poursuivre l’aventure après de longues négociations qui ont duré plusieurs mois. Une nouvelle indiscrétion mentionne que le tournage de la saison 4 de Ted Lasso pourrait commencer dès le début de l’année prochaine à Londres !

La série à succès Ted Lasso pourrait bien revenir pour une quatrième saison, bien que celle-ci n’ait pas encore été officialisée par Apple TV+. Selon des sources proches de la production, le tournage devrait débuter à Londres au début de l’année 2025, dans la continuité des saisons précédentes, qui ont toutes été filmées au Royaume-Uni.

Si la nouvelle est accueillie avec enthousiasme, des incertitudes demeurent concernant l’implication de Jason Sudeikis, la star de la série. Selon les rapports, Sudeikis serait bien de retour pour cette quatrième saison, mais dans un rôle réduit. En effet, s’il a accepté de participer à cette nouvelle saison, il ne souhaite pas s’éloigner de sa famille aux États-Unis pendant des périodes prolongées, comme ce fut le cas lors des tournages des trois premières saisons. Cette fois-ci, l’accent serait mis davantage sur d’autres personnages populaires, ce qui permettra à l’intrigue de s’étendre tout en offrant une présence moins marquée du coach Lasso à l’écran.



Le créateur de podcast Sigmund Judge a également apporté des détails intéressants, il a confirmé dans un récent post sur X que le tournage débutera en janvier 2025. Il a ajouté qu’il s’agirait bel et bien d’une quatrième saison, ce qui écarte totalement les rumeurs d’une série dérivée.

Exclusive: #TedLasso S4 is set to begin pre-production in January. According to my sources, the football drama is now confirmed to return next year with a fourth instalment, with London shoots beginning in early 2025! pic.twitter.com/3tZszHy7w1