ChatGPT-4 a reçu aujourd’hui une importante mise à jour

ChatGPT qui est probablement l’une des intelligences artificielles les plus avancées en 2024, vient de franchir un nouveau cap avec une mise à jour majeure qui a été déployée aujourd’hui, selon OpenAI. Les points faibles qu’a pu avoir chatGPT en version payante sont désormais corrigés pour la majorité.

ChatGPT-4 est mis à jour

OpenAI a lancé une mise à jour de son modèle linguistique phare aujourd’hui, l’entreprise a introduit le GPT-4 Turbo, exclusivement accessible aux abonnés de ChatGPT Premium. Cette version, nommée “gpt-4-turbo-2024-04-09”, représente une avancée intéressante en comparaison de son prédécesseur, s’appuyant sur des données mises à jour jusqu’en décembre 2023.

GPT-4 Turbo apporte des améliorations conséquentes dans plusieurs domaines clés :

Écriture: le modèle affiche une capacité améliorée à générer des textes avec une cohérence et une fluidité accrues, se rapprochant toujours plus du niveau d’un écrivain humain compétent. Calculs mathématiques : les utilisateurs bénéficient d’une précision améliorée dans les réponses aux requêtes impliquant des calculs, ce qui est un atout pour les étudiants et les professionnels. Raisonnement logique : GPT-4 Turbo excelle dans les scénarios nécessitant de la logique complexe, ce qui le rend particulièrement utile dans des contextes éducatifs et professionnels. Programmation : avec une meilleure compréhension du code et une aptitude à résoudre des problèmes de programmation plus sophistiqués, le modèle est un outil précieux pour les développeurs. Mise à jour de la base de connaissances : avec des informations allant jusqu’en décembre 2023, le modèle offre des réponses informées sur une vaste gamme de sujets actuels. Recherche en ligne : au-delà des données de décembre 2023, le modèle peut effectuer des recherches en ligne, utilisant Bing pour compléter ses réponses, offrant ainsi un niveau d’interaction encore plus dynamique et informatif. Sur cela, rien de nouveau, puisque la mise à jour précédente le permettait aussi.

Avantages pour les utilisateurs premium

L’accès exclusif à GPT-4 Turbo pour les abonnés premium garantit que ces utilisateurs bénéficient des meilleures performances et des réponses les plus précises disponibles. La version gratuite de ChatGPT reste à sa version actuelle, sans les améliorations apportées. Il est normal qu’OpenAI se concentre à l’amélioration de l’expérience utilisateur pour les personnes qui paient un abonnement mensuel !



L’objectif d’OpenAI avec cette mise à jour est clair : rendre les interactions avec ChatGPT plus naturelles et plus semblables à celles que l’on pourrait avoir avec un humain. Les réponses de GPT-4 Turbo sont conçues pour être non seulement plus précises et directes, mais également exprimées dans un ton plus conversationnel.



