Ector Parking : l'app pour réserver un voiturier dans un aéroport ou une gare

⏰ Il y a 3 heures

Alexandre Godard

Ector Parking est une application disponible sur iOS qui permet aux voyageurs qui se rendent à l'aéroport ou à la gare TGV avec leur voiture personnelle de ne plus stresser pour trouver une place en arrivant et de ne plus payer un prix exorbitant au retour. Voyons ensemble comment cela fonctionne.

Ector Parking : un voiturier à portée de main dans les gares et aéroports

Voyager c'est bien, mais se rendre en toute sérénité au lieu de départ, que ce soit une gare ou un aéroport, ce n'est pas chose aisée. Pour s'y rendre, plusieurs solutions s'offrent à vous, le taxi, les transports en commun ou tout simplement votre voiture personnelle.



Si vous privilégiez la dernière option, gare à la prise de tête une fois arrivé sur place. Le labyrinthe pour se rendre au parking principal donne rapidement des maux de tête et nous ne parlons même pas du prix de stationnement à régler à votre retour.



C'est pile à ce moment-là qu'intervient Ector Parking. Ector est une application qui a pour objectif de simplifier la vie des voyageurs. Pour ce faire, elle met à disposition des utilisateurs qui créent un compte sur leur plateforme un voiturier qui se chargera de prendre le relai.

Concrètement, lorsque vous arrivez à votre destination de départ, rendez-vous au dépose-minute sur lequel un voiturier Ector vous attendra. Une fois vos bagages sortis du coffre, le voiturier ira stationner votre voiture en toute sécurité dans un parking situé à proximité.



Ector promet un tarif jusqu'à 50% moins cher qu'un parking classique. Une assurance tous risques se chargera de régler l'intégralité des dommages si, par malheur, il se passait quelque chose durant votre absence.



Lors de votre retour, votre véhicule vous attendra à nouveau au dépose minute et vous pourrez en toute simplicité reprendre la route vers votre maison. Durant votre voyage, Ector peut également s'occuper de votre engin à quatre roues. Un nettoyage complet du véhicule peut être fait mais plus encore, une vérification des freins, des pneus... voire une révision complète sont réalisables.



À l'heure actuelle, voici la liste complète des villes concernées par les services d'Ector :

Paris

Lyon

Bordeaux

Nice

Lille

Toulouse

Nantes

Hambourg

Francfort

Munich

Düsseldorf

Zurich

Un service intéressant et original, complémentaire de Blablacar, Virtuo, Carlili ou autre GetAround.

