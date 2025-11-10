Apple retire les apps de rencontres gay Blued et Finka en Chine

Dans un mouvement soulignant les tensions croissantes entre les géants de la tech et les régimes opposés au gouvernement américain, Apple a retiré deux des applications de rencontres LGBTQ+ les plus emblématiques de Chine — Blued et Finka — de son App Store local, à la suite d’une directive de l’Administration du cyberespace de Chine (CAC), le principal régulateur de la nation.

Deux applications à succès supprimées

Les rumeurs avaient encore dit vrai. Après l'afflux de témoignages sur la disparition de ces applications sur les réseaux sociaux chinois le week-end dernier, la sentence est tombée. Blued et Finka, piliers pour la communauté LGBTQ+, comme Grindr par exemple en Occident, ne sont plus accessibles au téléchargement (nous avons tout de même réussi à trouver Blued via l'API d'Apple). Un nouveau coup dur pour les minorités sous le régime de Pékin.



Un porte-parole d’Apple a confirmé l’action dans un e-mail à WIRED :

Nous respectons la législation des pays où nous opérons. Suite à une injonction de l'Administration du cyberespace de Chine, nous avons retiré ces deux applications de l'App Store chinois uniquement.

Il s'agit plus d'une confirmation qu'autre chose car, ni l’une ni l’autre n’était disponible à l’international depuis un certain temps - le développeur de Finka l’a volontairement retirée des stores mondiaux plus tôt cette année, tandis que Blued était exclusive à la Chine. La plupart des plateformes LGBTQ+ étrangères, comme Grindr (retirée en 2022), restent bloquées derrière le grand pare-feu du pays. Comme c'est le cas pour de nombreux services étrangers, comme Google, Meta et autre.



La Chine a dépénalisé l’homosexualité dans les années 1990, mais le mariage homosexuel reste non reconnu. De même, la censure y est fréquente sur les réseaux sociaux.

Pour la petite histoire, déjà en juillet, Blued avait du stopper les nouvelles inscriptions, forçant les utilisateurs à payer jusqu’à 20 dollars pour des comptes existants ; l’accès ayant repris normalement en août. La société mère de Blued, BlueCity Holdings, a un parcours tumultueux. Elle s’est introduite en bourse en 2020 avec 49 millions d’utilisateurs enregistrés et 6 millions d’actifs mensuels, avant d’acquérir sa rivale Finka pour 33 millions de dollars. Délistée en 2022, elle a été absorbée par Newborn Town, cotée à Hong Kong ; le fondateur Ma Baoli et le personnel clé ayant pris leurs affaires lors du changement. La branche internationale de BlueCity s’est rebaptisée HeeSay en 2024, gagnant en popularité en Inde, au Pakistan et aux Philippines.

Il n'est pas clair si cette interdiction est temporaire — par le passé, certaines applications chinoises ont pu revenir après des ajustements conformes aux demandes de la CAC. BlueCity et Newborn Town n’ont, pour l'heure, pas commenté.



Au-delà des rencontres du même genre, BlueCity se diversifie dans la santé : son application He Health propose des téléconsultations discrètes pour les problèmes masculins comme la dysfonction érectile et les maladies, tandis que sa branche non lucrative combat le VIH/sida. En 2012, Ma Baoli a briefé le alors vice-Premier ministre Li Keqiang sur les efforts de prévention, obtenant un assentiment implicite du régime. Il y a quelques jours, le 5 novembre, l’initiative de dépistage VIH de la société a remporté le prix du « Meilleur projet de service bénévole de la capitale » décerné par le Comité du Parti communiste municipal de Pékin.

Une position difficile pour Tim Cook ?

Pour Apple, la réaction est pragmatique : la Chine est son centre de fabrication principal et un marché massif, avec des risques de représailles sévères en cas de non-respect. Pourtant, cela heurte très certainement le coming-out du PDG Tim Cook en 2014, où il sacrifiait sa vie privée pour défendre l’égalité : « Si le fait d’entendre que le PDG d’Apple est gay peut... inspirer les gens à exiger leur égalité, alors cela vaut le compromis avec ma propre intimité. » Mais, comme (presque) toujours, l'argent domine les débats. Qu'en pensez-vous ?