L'app Grindr a disparu de l'App Store chinois, la faute à Apple ?

Il y a 4 heures (Màj il y a 4 heures)

Julien Russo

Application la plus populaire dans les rencontres LGBTQ, Grindr est aujourd'hui mondialement connu et disponible presque partout. À cause du marché que Grindr vise, l'app est parfois victime de restrictions et d’interdictions. À la surprise générale, Grindr a disparu de l'App Store chinois et ce n'est pas de la faute d'Apple selon des sources bien renseignées.

Grindr n'est plus disponible en Chine

Dans un récent rapport de Bloomberg, on apprend que les utilisateurs chinois n'ont plus accès à l'application Grindr qui était disponible depuis très longtemps sur l'App Store en Chine. Comme l'ont remarqué de nombreuses personnes fidèles de l'app, les problèmes ont progressivement commencé par des impossibilités de se connecter aux serveurs de Grindr.

Ces derniers jours, il était extrêmement difficile de lire ses nouveaux messages reçus, de parcourir les profils, d'ajouter un like... Puis les serveurs ont complètement lâché.

Croyant que cela était dû à des anomalies techniques du côté du géant de la rencontre LGBTQ, les utilisateurs chinois ne se sont pas inquiétés et ont préféré attendre le rétablissement.



Quelques jours se sont passés et l'application a finalement... disparu de l'App Store sur iOS. Selon des sources qui se sont confiées au média américain, la suppression de Grindr n'est pas du tout une action d'Apple sur ordre du gouvernement chinois.

En réalité, c'est l'application de rencontre qui a choisi de stopper son activité en Chine, l'un de ses marchés les plus rentables dans le monde !

Grindr est également indisponible pour les possesseurs de smartphones sous Android, dans la boutique d'apps de Tencent ou Huawei (car Play Store indisponible), l'application a aussi pris la décision de partir.

D'après les diverses indiscrétions proches du dossier, Grindr aurait pu recevoir une pression du gouvernement chinois qui souhaite réglementer le contenu internet depuis plusieurs années, une situation qui s'est d'ailleurs accentuée à l'approche des Jeux olympiques d'hiver de Pékin.



Ce retrait de Grindr intervient après une communication publique de l'administration de cyberespace de Chine qui a déclaré vouloir 'réprimer les rumeurs en ligne, la pornographie et le contenu illégal". À noter que les applications de rencontres entre hétérosexuels sont encore disponibles, c'est le cas de Tinder qui est toujours téléchargeable sur l'App Store chinois et également sur Android.

Il se pourrait bien que le gouvernement chinois souhaite maintenant bloquer les apps et sites internet de rencontres LGBTQ, pour le moment aucune annonce officielle n'a été réalisée dans ce sens.





