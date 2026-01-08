La roadmap d'Apple sur iOS : 26.4, 26.5, 26.6, 27, 27.1, 27.2

Comme à son habitude, Apple prévoit un flux régulier de mises à jour pour iPhone tout au long de 2026. Des évolutions significatives sont encore attendues dans le cycle iOS 26, avant la présentation d'iOS 27 lors de la WWDC en juin prochain. Voici le planning détaillé des sorties prévues, avec les grandes nouveautés.

Les mises à jour iOS en 2026

iOS 26.3

Actuellement en bêta pour les développeurs et les testeurs publics, elle comporte quelques nouveautés :

Amélioration du transfert de données et du passage entre iPhone et Android

Relais de notifications pour les montres connectées tierces (UE uniquement)

Appairage de proximité pour les accessoires tiers (UE uniquement)

Date de sortie prévue : Fin janvier.

iOS 26.4

Cette mise à jour devrait être majeure, avec des avancées importantes pour l'assistant vocal Siri.

Contexte personnel : Siri pourra rechercher des infos dans notes, messages et e-mails

: Siri pourra rechercher des infos dans notes, messages et e-mails Conscience de l'écran : Siri pourra agir sur les éléments visibles

: Siri pourra agir sur les éléments visibles Actions in-app : Siri pourra contrôler des fonctions précises dans les applications

Ces fonctionnalités, initialement annoncées pour iOS 18, pourraient connaître de nouveaux retards.

Bêta prévue : Début février. Sortie prévue : Fin mars ou début avril.

iOS 26.5

Probablement un nouveau fond d'écran Pride pour le mois des Fiertés en juin. Peu d'autres détails connus ; il s'agira d'une mise à jour mineure pendant qu'Apple prépare iOS 27.

Bêta prévue : Début avril. Sortie prévue : Mi-mai.

iOS 26.6

Axée sur les corrections de bugs et optimisations de performances, dernière grosse mise à jour d'iOS 26 avant iOS 27. Aucune nouvelle fonctionnalité majeure attendue.

Bêta prévue : Début juin. Sortie prévue : Fin juillet.

iOS 27

La grande mise à jour annuelle pour iPhone, numéro 27, sera focalisée sur :

Optimisations pour le premier iPhone Fold attendu cette année

Nouvelles fonctionnalités Apple Intelligence (plateforme IA pour l'app Santé, refonte visuelle de Siri)

Priorité à la qualité avec des corrections de bugs et améliorations de performances

Bêta prévue : Début juin (développeurs) et mi-juillet (publique). Sortie prévue : Septembre iOS 26.7.

iOS 27.1

Ajouts de fonctionnalités non prêtes pour iOS 27.0.

Bêta prévue : Mi-septembre. Sortie prévue : Fin octobre ou début novembre.

iOS 27.2

Affinages, corrections et améliorations des nouveautés d'iOS 27.0.

Bêta prévue : Début novembre. Sortie prévue : Mi-décembre.

Conclusion

Voilà les principales mises à jour iPhone attendues en 2026, puis en 2027. Des versions mineures (comme iOS 27.0.1) viendront ponctuellement, mais celles listées sont les plus importantes et passeront par des phases de bêta.