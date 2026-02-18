iOS 26.4 : tout savoir sur le menu dédié à iCloud.com qui arrive sur iPhone

Si vous avez l'habitude de jongler entre votre iPhone et un navigateur web pour consulter vos documents, Apple prépare une petite nouveauté qui devrait vous faciliter la vie. Avec l'arrivée d'iOS 26.4, la firme de Cupertino peaufine la gestion d'iCloud.com directement depuis les réglages de vos appareils, rendant l'expérience sur ordinateur bien plus fluide.

Une gestion plus précise de vos données en ligne

Jusqu'à présent, autoriser l'accès à vos photos, notes ou fichiers iCloud Drive sur le web se résumait à un simple interrupteur "tout ou rien". Apple a décidé de revoir sa copie pour offrir davantage de clarté. Dans les réglages d'iOS 26.4 (ainsi que sur iPadOS et macOS), une section dédiée nommée "iCloud.com" fait son apparition.

Ce changement n'est pas qu'esthétique. Il permet de mieux segmenter ce que vous autorisez le portail web à afficher. C'est particulièrement utile si vous vous connectez ponctuellement sur un PC tiers ou un Mac qui n'est pas le vôtre. Vous gardez ainsi un contrôle total sur la visibilité de vos informations personnelles sans sacrifier le confort d'utilisation.

Une recherche boostée par vos appareils de confiance

La véritable nouveauté réside dans l'option "Autoriser la recherche". Apple introduit un mécanisme malin : pour rendre les résultats de recherche sur iCloud.com plus pertinents et rapides, le portail pourra désormais s'appuyer sur vos appareils de confiance déjà connectés. En clair, votre iPhone ou votre Mac aide le navigateur à fouiller plus efficacement dans vos archives.

Pour ceux qui accordent une importance capitale à la confidentialité, Apple a intégré des outils de transparence. Vous pouvez désormais :

Exporter un historique de vos recherches web sous format CSV (sur les 28 derniers jours).

Supprimer instantanément les traces de vos dernières requêtes depuis votre appareil.

Cette mise à jour prouve qu'Apple cherche à réduire le fossé entre l'expérience native sur ses produits et l'utilisation de ses services via un simple navigateur. C’est un gain de temps non négligeable pour retrouver une note précise ou un fichier partagé sans avoir à dégainer votre téléphone. De là à affirmer qu'Apple va marcher sur les plates bandes des services Google, il y a encore un fossé. Mais chaque initiative de la Pomme est bonne à prendre.