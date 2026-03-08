iPhone 17e et MacBook : Apple augmente ses marges en Europe et personne n'en parle

L'iPhone 17e est disponible depuis le 4 mars à 719 €, exactement le même tarif que l'iPhone 16e à sa sortie il y a un an. Une stabilité qui, en apparence, ressemble à un geste commercial. En réalité, elle traduit une mécanique financière bien plus intéressante.

Quand le taux de change fait le travail

Apple facture en euros sur le marché européen, mais comptabilise ses résultats en dollars. La nuance est capitale. Il y a un an, l'euro s'échangeait autour de 1,04 dollar ; aujourd'hui, il flirte avec 1,16 dollar. Concrètement, les 719 € que paye un acheteur français rapportaient environ 748 $ à Apple en 2025, et en rapportent désormais près de 834 $. Sans toucher à une seule ligne tarifaire, Apple empoche ainsi environ 86 dollars supplémentaires par iPhone vendu en zone euro, soit un gain de marges d'environ 11% à prix facial identique.

Ce n'est pas un hasard. Apple ajuste habituellement ses prix européens pour coller aux parités monétaires. Cette fois, elle ne l'a pas fait. Le prix américain reste à 599 $, sans variation. C'est là toute la logique de la firme de Cupertino : le marché US est sacré, intouchable, car il sert de référence à la communication mondiale. Le marché européen, lui, absorbe les ajustements. Cette asymétrie n'est pas nouvelle : historiquement, Apple a toujours protégé son tarif domestique au détriment des consommateurs européens, qui payent structurellement plus cher en valeur réelle, taxes comprises mais aussi hors taxes. La dépréciation du dollar ne fait qu'amplifier un déséquilibre déjà bien installé.

La crise de la mémoire comme toile de fond

Ce mécanisme intervient dans un contexte de tension sur la mémoire NAND Flash, avec des hausses de prix massives signalées depuis fin 2025 et une offre mondiale en forte contraction en 2026. Doubler le stockage de base de l'iPhone 17e, de 128 à 256 Go, sans augmenter le prix européen aurait semblé acrobatique dans d'autres circonstances. Le taux de change favorable rend l'équation tenable : le surcoût des composants est en partie absorbé par le surplus de recettes en dollar généré par la dépréciation du billet vert. En définitive, le marché européen subventionne les bas prix pratiqués aux Etats-Unis, et ça a toujours été le cas chez Apple.

Cette logique dépasse le seul iPhone. Sur le segment éducation, où la concurrence des Chromebooks et PC Windows est frontale, afficher des tarifs agressifs sans rogner sur les marges nettes repose sur ce même levier. Le rapport euro/dollar actuel offre à Apple une marge de manoeuvre précieuse pour attaquer ce marché avec ses MacBook, sans sacrifice financier côté Cupertino. Le MacBook Neo à 599€ en tarif éducation est la preuve de la marge de manoeuvre mais aussi des efforts qu'Apple est prête à consentir pour séduire ce marché, bien plus en Europe qu'aux US car le tarif est quasiment le même.

La leçon est simple : dans un marché global, la politique de prix ne se lit pas seulement sur l'étiquette. Le taux de change peut faire office d'augmentation invisible, ou d'amortisseur de crise, selon l'angle où l'on se place. C'est pourquoi, malgré le prix identique pratiqué, les produits vendus par Apple en Europe lui rapportent bien plus en 2026 qu'en 2025.