Crise de la mémoire : l'étonnant tour de force d'Apple avec l'iPhone 17e et l'iPad Air M4

La pénurie mondiale de mémoire vive fait des dégâts. Samsung a relevé ses prix, les PC s'envolent, et les analystes prédisent une hausse de 13% sur les smartphones en 2026. Dans ce contexte tendu, Apple a présenté cette semaine l'iPhone 17e et l'iPad Air M4 avec une annonce aussi sobre qu'efficace : même prix que l'an dernier.

Plus de valeur pour le même prix

L'iPhone 17e démarre à 719 euros, identique à l'iPhone 16e. Sauf qu'il embarque désormais 256 Go de stockage de base contre 128 Go auparavant, ainsi que le MagSafe (une première pour la gamme "e") et la puce A19. Sur le papier, c'est un gain réel pour un budget inchangé. L'iPad Air M4, de son côté, passe de 8 à 12 Go de mémoire unifiée pour le même tarif de départ à 599 dollars (11 pouces). Apple offre donc objectivement plus, là où ses concurrents font l'inverse.

C'est d'autant plus frappant face à Samsung, dont la série Galaxy S26 coûte 100 euros de plus que la génération précédente, ou face au Pixel 10a de Google qui, lui, préfère geler le hardware pour ne pas toucher au prix. Deux stratégies différentes, mais aucune ne donne autant au consommateur qu'Apple en ce moment.

La question qui fâche : qui absorbe la note ?

La vraie interrogation reste financière. Les trois grands fabricants de puces mémoire — Samsung, Micron et SK Hynix — consacrent l'essentiel de leur production à la mémoire haute performance pour les datacenters IA, créant une tension inédite sur les composants grand public. Un rapport du media coréen DealSite évoquait même une hausse de 100% des prix RAM facturés à Apple par Samsung, avant que ce dernier ne dément formellement.

Apple absorbe-t-elle le surcoût ? Compense-t-elle via ses marges historiquement généreuses sur les iPhone Pro et autres produits premium ? Difficile à dire. Ce qui est certain, c'est que l'entreprise de Tim Cook a les reins solides pour tenir cette ligne pendant quelques trimestres. La vraie question sera posée en septembre, lors de la présentation des iPhone 18, quand les contraintes d'approvisionnement seront peut-être encore plus prononcées. Mais avec l'exemple de l'iPhone 17e, on a bon espoir qu'Apple ne relève pas ses prix pour l'iPhone 18.

Il y a quelque chose d'ironique dans la situation : Apple, longtemps critiquée pour vendre ses upgrades de RAM et de stockage au prix de l'or, se retrouve soudainement positionnée comme la référence "raisonnable" du marché. Le monde à l'envers, sans doute. Mais pour l'acheteur d'un iPhone 17e en mars 2026, c'est une bonne nouvelle concrète et ça, c'est difficile à contester.