WWDC 2026 : l’émouvant au revoir de Tim Cook

La WWDC 2026 n’a peut-être pas seulement marqué une nouvelle étape pour Apple et l’intelligence artificielle. Tim Cook a profité de la fin du keynote pour faire ses adieux et remercier tout le monde.

Tim Cook tire sa révérence : la WWDC 2026 comme dernier acte

Il y avait quelque chose d’inhabituel dans la façon dont Tim Cook a conclu le keynote de la WWDC 2026. Pas de montée en puissance, pas de superlative lancé en l’air comme un confetti. Juste quelques phrases sobres, prononcées avec le ton de quelqu’un qui sait pertinemment que c’est la dernière fois.



Car c’est bien de cela qu’il s’agissait. Le message diffusé lundi 8 juin à Apple Park était, selon toute vraisemblance, le dernier keynote de Tim Cook en tant que PDG d’Apple. Le 1er septembre prochain, il passera le relais à John Ternus, actuel vice-président senior de l’ingénierie matérielle, qui prendra la tête de l’entreprise juste avant les annonces iPhone de l’automne.



Cook a choisi de terminer son intervention sur une note personnelle. Il a évoqué ce que ces événements représentaient pour lui au fil des années : le fait de partager des outils puissants avec les développeurs, et de voir ensuite ce qu’ils en faisaient. Une façon pour lui de rappeler que l’innovation chez Apple n’est pas seulement une affaire interne, mais un dialogue permanent avec l’écosystème qu’il a contribué à faire grandir depuis qu’il a succédé à Steve Jobs en 2011. Il a conclu en affirmant que les meilleures choses restaient à venir.



Quinze ans à la tête d’Apple, c’est un bilan difficile à résumer en quelques lignes. Tim Cook a transformé Apple en l’entreprise la plus valorisée au monde, piloté le lancement de l’Apple Watch, des AirPods et de l’Apple Vision Pro, et navigué avec une certaine habileté dans des eaux géopolitiques et réglementaires de plus en plus agitées. Ses détracteurs lui reprochent d’avoir parfois sacrifié l’audace au profit de la rentabilité. Ses partisans soulignent qu’il a su préserver l’essence de la marque sans en trahir les fondamentaux.



La WWDC 2026 restera comme son dernier chapitre public. Un chapitre centré sur l’IA, sur Siri et sur l’avenir, ce qui, d’une certaine façon, lui ressemble bien. Il y a tout de même de fortes probabilités que nous l'apercevions aux côtés de John Ternus au démarrage du keynote de la rentrée pour la présentation des iPhone 18. Un ultime hommage avant la véritable disparition visuelle.