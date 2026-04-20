Apple annonce le départ de Tim Cook à la tête d'Apple !

Encore il y a quelques jours, Tim Cook avait démenti les rumeurs sur son départ mais finalement c'est bien réel. Apple confirme que le CEO d'Apple quittera ses fonctions à la rentrée 2026.

Tim Cook quitte Apple ! John Ternus devient le nouveau PDG

C'est clairement la bombe du jour ! Apple vient d'annoncer que Tim Cook allait céder la direction générale de l’entreprise à John Ternus, actuel vice-président senior chargé de l’ingénierie matérielle. La transition prendra effet le 1er septembre 2026, date à laquelle Cook endossera le rôle de président exécutif du conseil d’administration.



Le conseil d’administration d’Apple a approuvé ce plan de succession à l’unanimité. Cook continuera d’assurer la direction opérationnelle jusqu’à l’été prochain, travaillant en parallèle avec Ternus pour garantir une passation de pouvoirs organisée. Arthur Levinson, président non exécutif depuis quinze ans, deviendra quant à lui administrateur indépendant principal à la même date.

Tim Cook aura dirigé Apple pendant quinze ans après avoir succédé à Steve Jobs en 2011. Sous sa gouverne, la capitalisation boursière d’Apple est passée d’environ 350 milliards de dollars à plus de 4 000 milliards, soit une progression de plus de 1 000 %. Il aura notamment piloté le lancement de l’Apple Watch, des AirPods, le développement massif des services et la transition vers les puces Apple Silicon, une refonte architecturale majeure pour le Mac.



John Ternus, 50 ans, est une figure incontournable chez Apple depuis plus de deux décennies. Entré dans l’entreprise en 2001, il a contribué au développement de l’iPad original avant de prendre les rênes du hardware dans sa globalité en 2021. Il supervise aujourd’hui les équipes responsables de l’iPhone, du Mac, de l’iPad et de l’Apple Watch, soit les produits qui représentent environ 80 % du chiffre d’affaires du groupe. Plus récemment, Cook lui avait également confié la supervision des équipes design, consolidant encore davantage son statut de dauphin naturel. C’est lui, et non Cook, qui avait assuré la présentation du MacBook Neo lors de l’événement new-yorkais d’Apple en mars.



Son profil tranche avec celui de son prédécesseur. Là où Cook était avant tout un maître de la chaîne d’approvisionnement et de la stratégie opérationnelle, Ternus est un ingénieur pur jus, formé en mécanique à l’université de Pennsylvanie. Dans un contexte où Apple doit accélérer sur l’intelligence artificielle et la robotique, ce choix envoie un signal clair sur les priorités de la prochaine décennie.