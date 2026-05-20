Johny Srouji réorganise le hardware chez Apple pour accélérer la sortie des produits

Apple entre dans une nouvelle ère avec sa transition historique au sommet. Alors que John Ternus s’apprête à devenir CEO le 1er septembre 2026, Johny Srouji, fraîchement nommé Chief Hardware Officer (CHO), multiplie les changements structurels pour accélérer le développement des futurs appareils d'après Bloomberg. L’objectif : mieux intégrer les équipes silicon (puces maison) et les équipes produit pour gagner en efficacité.

Un rôle élargi pour Johny Srouji

Ancien Senior Vice President of Hardware Technologies, Johny Srouji supervise désormais à la fois l’ingénierie et les technologies hardware. Il rapporte directement à John Ternus. Cette promotion, annoncée en avril 2026, consolide sous une même direction la conception des puces Apple Silicon, les batteries, caméras, écrans, modems et l’ensemble du pipeline produit. Srouji, chez Apple depuis 2008 (il a dirigé le développement du premier SoC maison A4), est considéré comme l’un des artisans majeurs des puces ultra-performantes qui équipent iPhone, Mac, iPad et Watch.

Le plus grand changement : refonte du Product Design

Le principal remaniement concerne le Product Design, fonction clé qui transforme les concepts du design industriel en produits manufacturables (look, sensations, fonctionnalités principales).

Kate Bergeron, vice-présidente, passe la main sur cette responsabilité globale.

Elle est remplacée par deux de ses anciens adjoints : Shelly Goldberg : déjà en charge du Mac, elle étend son périmètre. Dave Pakula : supervisait Apple Watch, iPad et AirPods, il élargit également son rôle.

Richard Dinh (proche de John Ternus) conserve la direction du Product Design pour l’iPhone, produit stratégique par excellence.

Kate Bergeron se concentre désormais sur la fiabilité des produits et les matériaux à l’échelle de toute la gamme hardware. Cette répartition par famille de produits (iPhone, Mac, Wearables/Accessoires) devrait permettre des décisions plus rapides et une meilleure spécialisation.

Nouvelle équipe « Ecosystems Platforms and Partnerships »

Srouji crée également une nouvelle division dédiée aux écosystèmes, plateformes et partenariats. Elle sera dirigée par :

Matt Costello (ex-responsable produits maison et audio)

Kevin Lynch (spécialiste des projets spéciaux, notamment la robotique)

Ces deux anciens adjoints de Ternus rapportent désormais directement à Srouji. Ce nouveau pôle souligne l’importance croissante des intégrations entre hardware, software, services et partenaires tiers (domotique, IA, robotique, etc.).

Objectif clair : accélérer l’innovation

Ces changements interviennent dans un contexte de forte pression concurrentielle, notamment sur l’IA embarquée, les wearables et les futurs produits (possible iPhone Ultra pliable, nouveaux Mac, accessoires intelligents). En rapprochant les équipes silicon des équipes produit, Apple espère réduire les délais de développement et éviter les silos qui ont parfois ralenti l’entreprise par le passé.



Rappel : en avril, Srouji avait déjà structuré son organisation autour de cinq grands piliers : Hardware Engineering, Silicon, Advanced Technologies, Platform Architecture et Project Management.

Quelles conséquences pour les produits Apple ?

Ces réorganisations internes ne se traduiront pas immédiatement par des annonces publiques, mais elles préparent le terrain pour une cadence plus soutenue d’innovations. Avec John Ternus aux commandes dès septembre et Srouji aux manettes du hardware, Apple mise sur une exécution plus agile pour répondre aux défis de l’ère de l’intelligence artificielle et de la robotique personnelle.



Les prochains mois seront décisifs : iPhone 18 Pro et iPhone Ultra (attendus à l’automne 2026), nouveaux Mac avec puces encore plus puissantes, avancées sur Apple Intelligence et potentiellement de nouveaux projets pour la maison. Chez iPhoneSoft, nous suivons de près ces évolutions stratégiques. Apple reste le champion de l’intégration verticale ; ces ajustements montrent que l’entreprise veut conserver sa position de numéro un dans la technologie grand public.