Apple fête ses 50 ans avec Porsche sur circuit

Il n'y a pas que la Formule 1 dans la vie. Pour célébrer ses 50 ans, Apple replonge dans son histoire en s’associant à Porsche pour faire revivre ses mythiques couleurs arc-en-ciel… cette fois sur circuit.

Quand Apple et Porsche ressortent les couleurs arc-en-ciel pour les 50 ans de la marque

Il y a des anniversaires qui se fêtent en grande pompe. Pour ses 50 ans, la marque à la pomme s’invite sur les circuits de course automobile, là où son logo est apparu pour la toute première fois il y a plus de quatre décennies.



Ce dimanche 3 mai 2026, deux Porsche 963 engagées par l’écurie officielle Porsche Penske Motorsport prendront le départ de la quatrième manche du championnat IMSA WeatherTech SportsCar Championship à Laguna Seca, en Californie, arborant une livrée directement inspirée d’un épisode méconnu de l’histoire d’Apple.

Un clin d’oeil à la Porsche 935 de 1980

Tout remonte à 1980, quand une Porsche 935 K3 engagée par Bob Garretson aux 24 Heures du Mans portait les couleurs arc-en-ciel d’Apple Computer, dans ce qui reste à ce jour la seule apparition du logo Apple en compétition automobile de haut niveau. Cette voiture constitue désormais le point de départ d’une collaboration officielle entre les deux marques, qui célèbrent chacune un jalon important cette année : 50 ans pour Apple, 75 ans pour Porsche Motorsport.



La livrée reproduite sur les deux Porsche 963 reprend fidèlement les bandes multicolores d’époque, avec le logo “Apple Computer” visible sur les flancs et le capot, exactement comme sur la 935 originale. La voiture numéro 6 sera pilotée par le Français Kévin Estre et le Belge Laurens Vanthoor. La numéro 7 sera confiée au Français Julien Andlauer et au Brésilien Felipe Nasr.

Un lieu chargé de sens

Le choix de Laguna Seca n’est pas anodin. Le circuit californien est situé à moins de 150 kilomètres au sud d’Apple Park, le siège mondial d’Apple à Cupertino. Oliver Schusser, vice-président d’Apple Music, Sports et Beats, a souligné que ce partenariat de 1980 avait marqué “le début d’une passion commune pour l’innovation et la créativité” entre les deux entreprises.



La coïncidence est d’autant plus savoureuse que John Ternus, le nouveau PDG d’Apple, est lui-même un passionné de Porsche et connaît personnellement le circuit de Laguna Seca pour y avoir conduit des voitures de course. Une façon presque symbolique d’inaugurer une nouvelle ère à la tête d’Apple.