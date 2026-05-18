Cartes-cadeaux Apple : une fraude géante à plusieurs centaines de millions de dollars

Une fraude massive aux cartes-cadeaux Apple a permis à un réseau criminel international de détourner des centaines de millions de dollars. Les escrocs récupéraient discrètement les codes PIN des cartes vendues en grande surface avant de les remettre en rayon, puis vidaient les soldes dès leur activation par les clients.

Des centaines de millions de dollars volés via des cartes-cadeaux Apple truquées

Les cartes-cadeaux Apple vendues en grande surface cachaient parfois une mauvaise surprise. Une enquête menée conjointement par la police du New Hampshire et le département américain de la Sécurité intérieure a mis au jour une fraude d’une ampleur rare, orchestrée par des ressortissants chinois et dont le bilan se chiffrerait en centaines de millions de dollars.



Le mode opératoire était aussi simple qu’efficace. Des membres du réseau s’introduisaient dans les commerces pour subtiliser discrètement des cartes-cadeaux Apple depuis leurs présentoirs. Chaque carte était alors soigneusement ouverte afin d’en relever le code PIN et les informations d’identification, puis soigneusement refermée et remise en rayon, apparemment intacte. Le piège était tendu. Dès qu’un client achetait l’une de ces cartes et la créditait d’un montant, l’organisation en était immédiatement avertie et vidait le solde avant que la victime n’ait eu le temps de s’en rendre compte.

L’argent ainsi collecté servait à acheter des produits Apple en masse, notamment des iPhone et des MacBook. Lors d’un seul raid, les autorités ont saisi environ 4 000 iPhone estimés entre 8 et 9 millions de dollars. Ces appareils étaient ensuite revendus à des importateurs sur le marché gris en Chine, à Dubaï et en Amérique du Sud. L’affaire a par ailleurs pris une tournure tragique : elle est liée à un meurtre commis dans l’État du New Hampshire. Apple aurait coopéré avec les enquêteurs sans pour autant s’exprimer publiquement sur le sujet.



La leçon à retenir est claire : pour offrir ou acheter une carte-cadeau Apple, mieux vaut passer exclusivement par l’Apple Store officiel ou le site apple.com, où les cartes n’ont jamais transité par un présentoir accessible au public. Les cartes achetées en grande surface ou dans des enseignes tierces restent exposées à ce type de manipulation, difficile à détecter à l’oeil nu.



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