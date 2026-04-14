Apple veut ouvrir une troisième boutique géante à Zurich

Après avoir fermé trois Apple Store aux USA, Apple s’apprête à ouvrir un nouveau magasin d'importance à Zurich (Suisse), qui pourrait devenir l’un des plus grands de toute l’Europe. Selon un permis de construire déposé en février et révélé par le site suisse Macprime, Apple va s’installer au 7 Lintheschergasse, à deux pas de la célèbre Bahnhofstrasse, la principale artère commerçante de la ville.

Un projet d’envergure

Le baugesuch (demande de permis de construire) a été déposé en février 2026 auprès de la ville de Zurich. Il prévoit :

Une rénovation complète de la façade au rez-de-chaussée et au 1er étage (modernisation énergétique et de sécurité).

Un agrandissement léger de la surface utile au rez-de-chaussée (+11 m²) en supprimant le renfoncement de l’entrée actuelle.

L’entrée principale restera dans l’angle du bâtiment, mais orientée vers l’est (Lintheschergasse).

Le document officiel désigne le projet sous le nom interne « Bahnhofstrasse Relocation » et porte le code projet R159. L’emplacement se situe à l’angle de Lintheschergasse et d’Usteristrasse, juste à côté du grand magasin Globus.



Le rez-de-chaussée dédié aux ventes s’étendra sur environ 454 m², une surface comparable à celle du magasin actuel de Rennweg. Un espace supplémentaire au premier étage (521 m²), baptisé « Backstage », est prévu pour des bureaux ou des espaces de support. Si cet étage est également utilisé pour la vente, la boutique atteindrait près de 2 000 m² au total, ce qui la placerait parmi les plus grandes Apple Stores d’Europe. Le loyer estimé est d’environ 1 500 francs suisses par mètre carré et par an.

Un bâtiment historique

Le bâtiment du 7 Lintheschergasse est classé au patrimoine municipal, ce qui limite fortement les modifications extérieures. Apple prévoit une rénovation soignée de la façade des deux premiers étages avec des panneaux métalliques en « Aluminium Champagne », de nouvelles fenêtres et un agrandissement discret de l’entrée principale (+11 m²). Le sous-sol servira probablement de zone de stockage.



Les travaux devraient débuter début novembre 2026 et se terminer début mai 2027, laissant envisager une ouverture durant l’été 2027.

Un troisième magasin à Zurich

Ce futur Apple Store sera le troisième de la ville. Apple avait ouvert son premier magasin zurichois sur Bahnhofstrasse en mai 2009, avant de déménager en 2019 vers Rennweg 43, un emplacement considéré comme temporaire en raison de son accès peu pratique (escaliers et ascenseur).



Apple possède actuellement quatre boutiques en Suisse : deux à Zurich, une à Bâle et une à Genève. Un nouveau magasin est également en projet à Genève avec une façade en verre spectaculaire.