Apple lance la bêta d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 et visionOS 27

icon sdk ios 27Aujourd’hui, Apple a rendu disponibles les premières bêtas pour développeurs d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.

Cette année, Apple a placé Siri AI, Apple Intelligence et l'évolution du design Liquid Glass (plus lisible) au cœur des mises à jour.

Comme d’habitude, les développeurs enregistrés au programme Apple Developer peuvent les télécharger directement depuis l’application Réglages sur leurs appareils compatibles. Consultez comment installer iOS 27 bêta.

Une bêta pour toutes les plateformes

Les mises à jour incluent les nouveautés présentées lors du keynote de ce soir, avec un toujours un design unifié "Liquid Glass" sur toutes les plateformes, mais plus lisible. Surtout, Apple a lancé Siri AI, boosté par Apple Intelligence et de nombreuses petites évolutions pour le quotidien comme des fonctions pratiques et des gains de performances. Apple parle de 30 à 80 % de vélocité en plus dans les actions de tous les jours comme ouvrir une app ou prendre une photo.

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Restez dans le coin pour tout découvrir à l'aide d'astuces, de tests, de vidéos et plus encore sur iOS27, iPadOS27, macOS27, watchOS27, tvOS27 et visionOS27. Les articles arrivent les uns après les autres. Comptez plus de 8 Go rien pour iOS 27 (et plus de 20 Go de libres pour l'installer)...

Ces bêtas sont actuellement réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les bêtas publiques seront disponibles en juillet 2026, avec un lancement complet pour le public en septembre. Les nouveaux logiciels accompagneront alors l'iPhone 18 Pro / Pro Max et surtout l'iPhone Ultra, le premier pliable.

5 réactions

Chrysa - iPhone

17 Go c’est abusé 😆

08/06/2026 à 20h37

911po - iPhone premium

@stf17
En même temps c’est normal qu’il laisse l’union européenne de côté vu toutes les contraintes qu’ils mettent à Apple lol

J’aimerais tant que l’union européenne ne soit plus l’union européenne 🤗 et que la France redevienne la France d’avant.

08/06/2026 à 20h34

stf17 - iPhone premium

Qui laisse l’UE sur le bord de la route. Dsl

08/06/2026 à 20h27

Tibsnews - iPhone premium

Ça va être sympa cette beta en Europe : rien.

En plus de locker certaines fonctionnalités du Siri sur les plus récents appareils ? Pourquoi ? Pourquoi les appareils qui possèdent tous Apple Intelligence ne peuvent pas utiliser le nouveau Siri ? C’est pas une forme d’obsolescence programmée ça ? Ça gêne personne en 2026 qu’une boîte s’amuse encore à ce genre de mesquineries pour vendre du plus récent ?

Vraiment déçu de plus en plus par Apple.

08/06/2026 à 20h26

stf17 - iPhone premium

Une fois de plus la france n’aura pas les nouveautés de Siri cette année. Toute une Keynote qui l’UE sur le bord de la route. Ras le bol 😢

08/06/2026 à 20h25

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