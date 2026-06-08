Apple lance la bêta d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, tvOS 27, watchOS 27 et visionOS 27

Aujourd’hui, Apple a rendu disponibles les premières bêtas pour développeurs d’iOS 27, iPadOS 27, macOS 27, watchOS 27, tvOS 27 et visionOS 27.



Cette année, Apple a placé Siri AI, Apple Intelligence et l'évolution du design Liquid Glass (plus lisible) au cœur des mises à jour.



Comme d’habitude, les développeurs enregistrés au programme Apple Developer peuvent les télécharger directement depuis l’application Réglages sur leurs appareils compatibles. Consultez comment installer iOS 27 bêta.

Une bêta pour toutes les plateformes

Les mises à jour incluent les nouveautés présentées lors du keynote de ce soir, avec un toujours un design unifié "Liquid Glass" sur toutes les plateformes, mais plus lisible. Surtout, Apple a lancé Siri AI, boosté par Apple Intelligence et de nombreuses petites évolutions pour le quotidien comme des fonctions pratiques et des gains de performances. Apple parle de 30 à 80 % de vélocité en plus dans les actions de tous les jours comme ouvrir une app ou prendre une photo.

Restez dans le coin pour tout découvrir à l'aide d'astuces, de tests, de vidéos et plus encore sur iOS27, iPadOS27, macOS27, watchOS27, tvOS27 et visionOS27. Les articles arrivent les uns après les autres. Comptez plus de 8 Go rien pour iOS 27 (et plus de 20 Go de libres pour l'installer)...



Ces bêtas sont actuellement réservées aux développeurs pour découvrir les nouveautés et optimiser leurs applications. Les bêtas publiques seront disponibles en juillet 2026, avec un lancement complet pour le public en septembre. Les nouveaux logiciels accompagneront alors l'iPhone 18 Pro / Pro Max et surtout l'iPhone Ultra, le premier pliable.