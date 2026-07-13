Stage Manager activé sur iPhone sous iOS 27

Un chercheur en sécurité (et ancien jailbreaker), @0xjohnny, a réussi à faire tourner Stage Manager sur un iPhone 17 Pro Max sous la troisième bêta d’iOS 27. Une démonstration qui impressionne et qui montre tout le potentiel caché du système. Ou bien le futur iPhone pliable.

C'est quoi Stage Manager

Introduit en 2022 avec iPadOS 16, Stage Manager est le système de multitâche avancé d’Apple. Il permet d’ouvrir plusieurs fenêtres d’applications en même temps, de les redimensionner, de les superposer et de les organiser librement sur l’écran. Il propose également une vue d’ensemble des apps ouvertes, un dock allongé et des raccourcis pour passer rapidement d’une tâche à l’autre. Sur iPad, il transforme vraiment l’expérience en mode productivité proche d’un ordinateur Mac.

Le multitâche adapté à l'iPhone

Dans la vidéo partagée sur X (et repérée par nos amis d'iGen), on découvre un multitâche complet : fenêtres redimensionnables, superposition possible, vue d’ensemble des applications ouvertes, et même le dock allongé qui se masque automatiquement. L’interface ressemble vraiment à celle de l’iPad, avec les fameux trois boutons colorés en haut à gauche, ce qu'on a aussi sur Mac depuis des décennies.

Le chercheur explique avoir contourné certaines restrictions du système en modifiant MobileGestalt, un composant interne qu’Apple utilise pour définir les capacités de chaque appareil. Cette technique lui a permis de débloquer des fonctionnalités normalement réservées aux iPad. Il a même utilisé le nouveau modèle GPT-5.6 pour l’aider dans ses recherches. Il assure avoir aussi activé l'interface de la Dynamic Island sur un iPhone 11. Aucun intérêt en soi, mais c'est une prouesse de plus.

Stage Manager multitasking on 17 Pro Max running iOS 27 DB3. https://t.co/ER9Uxprn2O pic.twitter.com/JKAr6EoNYE — johnny (@0xjohnny) July 10, 2026

Un signe fort pour l’avenir

Cette découverte n’est pas anodine. Elle intervient alors qu’iOS 27 prépare activement l’arrivée du futur iPhone Ultra pliable. Selon plusieurs rumeurs, Apple travaille sur un mode « Parallel View » qui permettra aux applications de s’adapter naturellement aux grands écrans pliables, sans que les développeurs aient à tout refondre.

Même si Stage Manager n’est pas encore optimisé pour les iPhone (l’interface reste perfectible), cette avancée montre qu’Apple ouvre progressivement son système à un vrai multitâche. Une évolution qui prend tout son sens avec l’arrivée prochaine de l’iPhone Ultra qui tournera forcément sous iOS 27.

iOS 27 s’annonce comme une mise à jour charnière (oh le jeu de mot) pour préparer l’iPhone de demain.

Vous aimeriez voir Stage Manager officiellement sur iPhone ou vous préférez attendre l’iPhone pliable ?