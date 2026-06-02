iOS 27 : Apple prépare le mode écran partagé (« Split View ») pour l’iPhone pliable

Apple travaille sur une fonctionnalité majeure pour iOS 27 qui permettra d’adapter automatiquement les applications en mode écran partagé et paysage. Selon le leaker « Fixed Focus Digital », cette option à la Split View vise à corriger l’une des plus grandes faiblesses historiques d’iOS sur les grands écrans. Et oui, c’est le mode que l’on connaît déjà sur iPadOS.

Une adaptation système inspirée de l’iPad et de HarmonyOS

Cette nouvelle capacité, baptisée Parallel View selon la source, permettra d’afficher deux applications côte à côte sur les grands écrans, avec une mise en page similaire à celle d’iPadOS (barres de navigation à gauche incluses). Contrairement aux solutions actuelles, l’adaptation se fera au niveau système, sans que les développeurs aient à redesigner leurs apps.

Le leaker s’inspire du nom utilisé par Huawei sur HarmonyOS, mais Apple s’appuiera sur son savoir-faire existant avec iPadOS, qui gère déjà parfaitement les orientations paysage sur grands écrans. Aujourd’hui, iOS manque cruellement d’un tel mécanisme sur iPhone.

Objectif principal : l’iPhone pliable

Cette fonctionnalité est clairement pensée pour le futur iPhone Ultra pliable (ou iPhone Fold) attendu en 2026. Son écran interne de 7,8 pouces exposerait en effet un problème majeur : la quasi-totalité des applications iOS sont conçues pour un format vertical étroit. Sans adaptation système, elles apparaîtraient avec d’importantes bandes noires (letterboxing).

Mark Gurman de Bloomberg avait déjà évoqué cette fonctionnalité en mars 2026 : iOS 27 permettra d’exécuter deux apps en parallèle sur l’écran interne du pliable, avec une interface proche de celle de l’iPad.

Calendrier de sortie

Présentation : WWDC 2026 (fin juin 2026)

Déploiement : Automne 2026, en même temps que l’iPhone 18 Pro et l’iPhone pliable

Cette avancée positionne Apple pour mieux concurrencer les smartphones pliables Android, tout en maintenant une expérience logicielle fluide et cohérente. Après des années de critiques sur la gestion des grands écrans, iOS 27 pourrait enfin offrir une véritable expérience « iPad-like » sur iPhone. En gros, iOS et iPadOS fusionnent pour le premier pliable à la pomme.

Avez-vous hâte de découvrir l’iPhone pliable et cette fonctionnalité d’écran partagé ?