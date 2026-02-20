Google Chrome ajoute un mode Split View et les annotations sur PDF

Sur Mac, on oscille souvent entre la fluidité de Safari et la polyvalence de Google Chrome. Si le navigateur d'Apple reste une valeur sûre grâce à sa parfaite intégration à macOS, son concurrent de toujours vient de déployer une mise à jour qui va vous faciliter la vie. Google ajoute trois outils concrets pour vous faire gagner du temps au quotidien, directement depuis votre navigateur.

Le Split View pour dompter vos onglets

Fini la gymnastique pour caler deux fenêtres côte à côte sur l'écran restreint d'un MacBook. Chrome intègre enfin sa propre vue fractionnée native.

En un clic sur une icône dédiée, vous pouvez désormais afficher deux onglets dans le même espace. C'est particulièrement pratique pour garder un œil sur une source pendant que vous rédigez un texte, ou pour comparer deux pages web sans avoir à solliciter Stage Manager ou le Split View intégré à macOS. L'objectif est de limiter la fatigue visuelle et les allers-retours incessants.



Evidemment, tout cela s'ajoute aux fonctionnalités exclusives liées à l'IA et à Gemini qui devient de plus en plus efficace.

PDF et cloud : la gestion simplifiée

En général, quand on croise un document PDF sur macOS, le réflexe naturel est de le télécharger pour l'ouvrir ensuite avec l'application Aperçu. Chrome veut changer la donne en dopant son lecteur intégré et en facilitant le stockage.

Pour aller à l'essentiel, voici les trois nouveautés qui vont optimiser votre organisation :

Les annotations en direct : Vous pouvez maintenant surligner du texte, ajouter des commentaires ou apposer une signature numérique à la volée, directement dans votre onglet actif.

Vous pouvez maintenant surligner du texte, ajouter des commentaires ou apposer une signature numérique à la volée, directement dans votre onglet actif. La sauvegarde vers Google Drive : Fini le dossier "Téléchargements" du Finder qui déborde. Un nouveau bouton permet d'envoyer vos fichiers d'un simple clic vers votre espace cloud.

Fini le dossier "Téléchargements" du Finder qui déborde. Un nouveau bouton permet d'envoyer vos fichiers d'un simple clic vers votre espace cloud. Le classement automatique : Pour que rien ne se perde, Chrome crée tout seul un dossier intitulé Saved from Chrome. Vos documents restent ainsi accessibles en quelques secondes depuis votre iPhone ou votre iPad.

Ces ajustements montrent la volonté de Google de transformer peu à peu son navigateur en une véritable petite station de travail autonome. Est-ce que ce genre de petites attentions suffirait à vous faire délaisser Safari lors de vos journées les plus chargées ?



Source