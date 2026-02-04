BuhoLaunchpad : le retour tant attendu d’un Launchpad personnalisable sur macOS

Le Launchpad natif d'Apple, inspiré de l'écran d'accueil iPadOS, n'a jamais pleinement convaincu tous les utilisateurs, surtout depuis ses évolutions récentes sur macOS. Avec la disparition de certaines fonctionnalités appréciées, beaucoup regrettent l'ancien système. BuhoLaunchpad, développé par Dr. Buho, reprend ce concept en y ajoutant toute la personnalisation qui manquait cruellement.

BuhoLaunchpad permet de modifier librement la disposition des icônes grâce à des grilles entièrement personnalisables. Vous pouvez ajuster le nombre d'icônes par ligne et par colonne, créer des espacements variés, et même changer la taille individuelle de certaines icônes. Fini les grandes icônes uniformes qui gaspillent de l'espace : optez pour une organisation dense ou aérée selon vos préférences.

Voici les fonctionnalités clés :

1. Lancer BuhoLaunchpad depuis les Coins actifs

Là où le geste à quatre doigts tentait de remplacer Launchpad, les Coins actifs transforment désormais les bords de l’écran en véritables déclencheurs. Vous pouvez assigner l’un des quatre coins pour afficher instantanément la grille d’applications. Un simple mouvement du curseur suffit : plus besoin de raccourci clavier, l’accès devient immédiat et intuitif.

2. Scénarios de dispositions multiples

Votre organisation ne devrait pas être figée. Avec les scénarios de dispositions multiples, vous pouvez créer et enregistrer plusieurs profils, par exemple « Travail », « Créatif » ou « Week-end », chacun avec sa propre grille d’applications et ses dossiers.

3. Réinitialisation et sauvegarde en un clic

La nouvelle fonction « Réinitialiser la configuration » permet d’effacer instantanément vos réglages et de retrouver une disposition vierge. Plus ingénieuse encore, les fonctions « Sauvegarder la configuration » et « Restaurer la configuration » agissent comme une machine à remonter le temps pour vos agencements. Sauvegardez vos configurations parfaites, transférez-les vers un autre Mac, ou dormez sur vos deux oreilles en sachant que votre organisation méticuleuse est préservée pour de bon.

4. Masquer les applications

Un espace de travail clair commence par moins de distractions. BuhoLaunchpad permet désormais de masquer des applications via un simple clic droit : utilitaires système, installateurs ou apps rarement utilisées. Ces applications ne sont pas supprimées. Elles sont regroupées dans une section dédiée des paramètres, invisibles dans la grille mais toujours accessibles si besoin. BuhoLaunchpad devient ainsi bien plus qu’un lanceur : un tableau de bord réellement personnel, organisé selon vos priorités.

5. Le geste du trackpad

Parmi les fonctionnalités phares, le geste du trackpad pour déclencher le menu est conservé, et il est même possible d'importer la disposition de votre ancien Launchpad si vous y tenez.

En conclusion, BuhoLaunchpad est sans doute la meilleure alternative pour retrouver un Launchpad intuitif et sur mesure. Légère, parfaitement intégrée à macOS (compatible Intel et Apple Silicon), et dotée d'une interface claire, elle améliore l'expérience sans la révolutionner.



