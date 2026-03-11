Perplexity transforme le Mac mini en agent IA permanent en local

Le Mac mini n'en finit plus de s'imposer là où on ne l'attendait pas forcément. Après la vague OpenClaw qui avait provoqué une ruée sur la machine d'Apple, c'est au tour de Perplexity de lui offrir un rôle central dans son écosystème IA. La société vient d'annoncer Personal Computer, un agent IA qui tourne en continu sur un Mac mini et fusionne vos applications locales avec sa plateforme cloud.

Un agent qui ne dort jamais

L'idée de Perplexity est simple à comprendre : votre Mac mini reste allumé, un agent IA y réside en permanence, accède à vos fichiers et vos apps, et travaille pour vous même quand vous dormez. Vous pouvez le piloter depuis n'importe quel appareil, n'importe où. C'est ce que le CEO Aravind Srinivas appelle "always on, local merge" : un pont entre le traitement local sur votre machine et les serveurs sécurisés de Perplexity qui gèrent la partie lourde du raisonnement.

Concrètement, Personal Computer s'appuie sur Perplexity Computer, leur plateforme multi-agents lancée fin février. Ce système fonctionne comme un chef de projet numérique : il reçoit une tâche complexe, la découpe en sous-tâches, et les distribue à différents modèles IA spécialisés selon ce qui est nécessaire, le tout en arrière-plan. Avec Personal Computer, cette orchestration peut désormais s'étendre à vos données locales. Un dossier de photos à préparer pour un site web, des fichiers à renommer, des documents à analyser : l'agent s'en charge sans que vous ayez à superviser chaque étape. Les actions sensibles restent soumises à validation, et un kill switch est disponible. Ce n'est pas un simple chatbot, c'est un employé à la maison qui effectue les tâches que vous lui demandez 24 heures sur 24.

Le programme n'est pas encore public : Perplexity ouvre une liste d'attente pour une première cohorte accompagnée.

Le Mac mini, machine IA par excellence

Ce qui est frappant, c'est la répétition du phénomène. Le Mac mini est cité encore et encore comme plateforme de référence pour ces usages IA locaux, et ce n'est pas un hasard. La machine offre un rapport puissance/prix difficile à battre dans cette catégorie, avec les puces Apple Silicon qui excellent justement dans les tâches d'inférence. À partir de 649 euros sur Amazon pour le modèle M4, c'est l'entrée la moins chère dans un setup IA local sérieux, loin devant un Mac Studio (évidemment plus puissant mais bien plus cher) ou un cluster Thunderbolt.

Apple elle-même utilise des Mac mini dans son infrastructure Private Cloud Compute pour le traitement sécurisé des requêtes Apple Intelligence. Les développeurs indépendants en font des serveurs personnels. Et maintenant Perplexity y installe un agent permanent. La tendance est suffisamment claire pour ne pas être ignorée : le petit boîtier de Cupertino est en train de devenir le serveur de proximité de l'ère IA, avec une fabrication qui va d'ailleurs s'installer aux États-Unis cette année selon les annonces d'Apple.

La question de la sécurité mérite quand même d'être posée. Donner à un agent IA un accès permanent à vos fichiers locaux, c'est une décision qui demande réflexion. OpenClaw avait montré les dérives possibles quand les garde-fous sont insuffisants. Perplexity promet un cadre contrôlé, mais le programme étant tout juste annoncé, les retours d'expérience réels se font encore attendre.



