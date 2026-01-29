Google Chrome intègre des fonctionnalités de type "agent" avec "auto browse"

La course à l'intelligence artificielle dans les navigateurs s’intensifie. Après le lancement du navigateur Atlas par OpenAI en octobre, et les assistants IA déjà présents chez Microsoft Edge et Opera, Google contre-attaque avec force. La firme vient d’annoncer une série de nouveautés majeures pour Chrome, centrées sur le modèle Gemini 3, avec en tête d’affiche un panneau latéral permanent pour Gemini et des capacités de navigation autonome (« auto browse »). Tout un programme que l'on vous détaille ci-dessous.

Panneau latéral Gemini toujours accessible

Google a fait migrer Gemini de sa fenêtre flottante vers un panneau latéral fixe à droite de l’écran. Même si cela réduit légèrement la largeur de la zone de navigation principale, Google met en avant un gain important en multitâche : vous pouvez garder votre onglet principal ouvert tout en demandant à Gemini de réaliser des tâches parallèles, comme comparer des produits sur plusieurs onglets, créer un PDF du contenu actif, résumer des avis provenant de différents sites, ou analyser le contenu de la page active.



Ce panneau latéral Gemini est déjà en cours de déploiement (via mise à jour côté serveur) pour les utilisateurs de Gemini sur Chrome (macOS, Windows, Chromebook Plus).

Génération et édition d’images avec Nano Banana

Chrome intègre désormais directement Nano Banana, le générateur et éditeur d’images de la firme de Mountain View. Ainsi, vous pouvez créer des images à partir d’un prompt texte ou modifier/transformer des images existantes, le tout sans quitter la fenêtre du navigateur, sans téléchargement ni changement d’onglet. Cette fonctionnalité arrive également dès maintenant via le panneau latéral.

La star : « Auto Browse » (navigation agentique)

Mais la véritable nouveauté phare s’appelle « auto browse ». Cet outil agentique permet à Gemini d’exécuter des tâches web complexes en plusieurs étapes à votre place. Pour l’instant, il est déployé en preview aux États-Unis uniquement pour les abonnés Google AI Pro et AI Ultra.



Exemples de tâches gérées par auto browse :

Rechercher et comparer prix d’hôtels et vols

Remplir automatiquement des formulaires en ligne

Prendre des rendez-vous

Gérer des abonnements

Identifier un objet sur une photo, trouver des produits similaires, les ajouter au panier, appliquer des codes promo… tout en respectant un budget maximum défini par l’utilisateur

L’outil peut utiliser le gestionnaire de mots de passe intégré de Chrome (avec votre autorisation explicite) pour les connexions. Pour les actions sensibles (achats, publications sur les réseaux sociaux, etc.), il met systématiquement en pause et demande votre confirmation.

À venir : « Personal Intelligence »

Google prévoit d’ajouter dans les prochains mois une fonctionnalité appelée « Personal Intelligence ». Celle-ci permettra à Chrome de conserver le contexte de vos précédentes conversations avec Gemini afin de vous proposer une assistance encore plus personnalisée et cohérente au fil du temps.

Notre avis sur le positionnement de Google

Loin de se laisser distancer par OpenAI, Google réplique avec force. Ces nouveautés marquent une étape importante dans la vision de Google d’un navigateur qui devient un véritable assistant proactif. Le panneau Gemini et Nano Banana se déploient dès maintenant largement, tandis que l’« auto browse » commence de manière progressive auprès des abonnés payants américains. Comme souvent chez Google, une grande partie de ces fonctionnalités arrive via des mises à jour côté serveur, sans nécessiter une nouvelle version précise de Chrome. Et via le partenariat signé avec Apple pour propulser Siri via Gemini, on espère que ce genre de nouveautés sera rapidement déployées sur iOS et iPadOS.