Adobe Acrobat génère des présentations et des podcasts à partir de vos documents

L'IA générative continue de simplifier nos workflows, et Adobe capitalise sur cette tendance en dotant ses outils d'une batterie de fonctionnalités basées sur l'intelligence artificielle. Acrobat Studio et Adobe Express viennent de recevoir des mises à jour substantielles qui promettent de réinventer la façon dont on travaille avec les documents. Ces nouveautés intéressent particulièrement les utilisateurs Mac et iPad, pour qui les solutions polyvalentes restent précieuses.

Générer une présentation en quelques clics

La première grande nouveauté, c'est la possibilité de créer une présentation complète directement à partir de documents existants. Imaginez une situation courante : vous devez pitch un nouveau projet auprès d'un client et vous disposez d'un dossier rempli de rapports financiers, de fiches produits et d'analyses concurrentielles stockées en PDF. Au lieu de créer manuellement une présentation diapositives par diapositives, vous pouvez désormais importer tous ces fichiers dans PDF Spaces (un hub collaboratif alimenté par l'IA) et laisser l'assistant générer une structure complète.

L'outil crée d'abord un plan détaillé que vous pouvez revoir et ajuster avant de lancer la génération finale. Vous choisissez la longueur, le ton, et Adobe Express prend le relais pour produire un deck professionnel avec mises en page intelligentes et visuels pertinents. Le résultat n'est pas parfait d'emblée, mais c'est largement suffisant pour servir de point de départ. Vous pouvez ensuite personnaliser chaque diapo, swapper des images, ajouter des vidéos depuis Adobe Stock, ou même animer la dernière slide pour vraiment marquer les esprits. C'est accessible aussi sur iPad, ce qui permet de finaliser la présentation depuis n'importe où.

Éditer des PDF en langage naturel

Au-delà des présentations, Adobe améliore aussi l'édition classique des fichiers PDF. Fini de fouiller dans des menus : vous tapez simplement ce que vous voulez faire en français. "Supprime la deuxième page", "retire ce paragraphe", "ajoute une signature" et l'assistant IA gère le reste. Cette interface conversationnelle rend des tâches autrefois fastidieuses beaucoup plus fluides, même pour les utilisateurs peu familiers avec ces outils. Un nouveau panneau d'aide offre également des instructions pas à pas et du support via chat pour ne jamais rester bloqué.

Transformer vos documents en podcasts audio

La fonctionnalité la plus originale reste sans doute la possibilité de convertir des documents en podcasts. Vous chargez vos notes de réunion, transcriptions, ou ce rapport de 500 pages que votre patron vous a envoyé, et l'IA en génère un résumé audio au format podcast que vous pouvez écouter en voiture, pendant une balade, ou en faisant vos tâches ménagères. C'est particulièrement utile pour capitaliser sur du contenu dense sans avoir à le relire entièrement. Les cas d'usage s'étendent aussi à la sphère personnelle : transformer des guides pédagogiques en cours audio, consolider les newsletters scolaires en résumé hebdomadaire pour la famille, ou créer un podcast d'actualité personnalisé. Sur Mac et iPad, cette approche offre une flexibilité appréciable.

Collaborer au sein de PDF Spaces

Adobe n'oublie pas le travail en équipe. PDF Spaces permet désormais aux collaborateurs d'ajouter des fichiers, de laisser des commentaires et des notes sur un même projet centralisé. C'est particulièrement utile pour les petits collectifs ou les équipes distribuées qui ont besoin de travailler sur la même base documentaire sans jongler entre dix outils différents.

Ces évolutions consolident la position d'Acrobat comme plateforme polyvalente au-delà de la simple gestion PDF. Entre Express Premium et Acrobat Studio, Adobe propose une gamme flexible selon vos besoins et votre budget, et Apple ne propose aucune alternative malgré sa suite Creator Studio.



