Le navigateur Orion lance sa version 1.0 sur Mac basée sur WebKit

Pendant que la plupart des nouveaux navigateurs se précipitent sur l’intelligence artificielle, l’équipe à l’origine du moteur de recherche Kagi a choisi une voie radicalement différente. Orion est un navigateur natif pour les appareils Apple construit sur WebKit (le même moteur que Safari) et par les équipes de ce moteur, conçu de A à Z pour offrir vitesse, confidentialité et une expérience épurée sur macOS, iPadOS et iOS. Après une longue bêta très appréciée, Orion 1.0 pour Mac est enfin disponible officiellement, rejoignant les versions iPhone et iPad déjà sorties depuis 2020.

Pourquoi Orion sort du lot

Voici les points forts d'Orion :

Performances ultra-rapides grâce à WebKit et une intégration profonde avec les plateformes Apple

Aucune IA intégrée au cœur du navigateur (mais il fonctionne parfaitement avec les outils IA externes)

Priorité absolue à la confidentialité et au contrôle de l’utilisateur

100 % gratuit – sans pub, sans traçage, sans compte requis

Fonctionnalités phares appréciées des utilisateurs :

Mode Focus – Transforme instantanément n’importe quel site en application web épurée, sans distraction (parfait pour la documentation, l’écriture ou les outils utilisés toute la journée)

– Transforme instantanément n’importe quel site en application web épurée, sans distraction (parfait pour la documentation, l’écriture ou les outils utilisés toute la journée) Aperçu de lien – Survolez un lien dans n’importe quelle app (mail, notes, messagerie) pour voir son contenu sans ouvrir d’onglet

– Survolez un lien dans n’importe quelle app (mail, notes, messagerie) pour voir son contenu sans ouvrir d’onglet Mini-barre d’outils + Page Tweak – Personnalisez l’apparence et les contrôles de chaque page à la volée

– Personnalisez l’apparence et les contrôles de chaque page à la volée Profils comme des apps séparées – Isolez complètement vos sessions travail, perso et loisirs avec leurs propres extensions, cookies et paramètres

– Isolez complètement vos sessions travail, perso et loisirs avec leurs propres extensions, cookies et paramètres Menu Overflow – Garde l’interface propre tout en offrant un accès rapide aux options avancées pour les power users

Tarifs et Orion+

Le navigateur est totalement gratuit et inclut même 200 recherches Kagi offertes (aucune inscription nécessaire). Pour les utilisateurs exigeants, l’abonnement optionnel Orion+ (5 $/mois ou 50 $/an) débloque :

Fenêtres flottantes (picture-in-picture pour n’importe quel site)

Boutons programmables et icônes d’application personnalisées

Accès en avant-première aux nouvelles fonctionnalités exclusives

À l'avenir, l’équipe promet plus de personnalisation, une stabilité accrue sur les web apps complexes, une intégration encore plus poussée avec les outils intelligents de Kagi, et de nouvelles capacités Orion+ – tout en gardant l’expérience simple et rapide pour tout le monde.

Prêt à l’essayer ?

Téléchargez Orion pour Mac, iPhone et iPad ici : https://orionbrowser.com (disponible aussi sur le Mac App Store, TestFlight et l’App Store). Si vous adorez la vitesse et la confidentialité de Safari mais rêvez de plus de fonctionnalités pour utilisateurs avancés, sans le poids de Chromium, Orion est probablement le navigateur que vous attendiez.



Et pour ceux qui veulent ce navigateur sur iOS, voici le lien :

Télécharger l'app gratuite Orion Browser by Kagi