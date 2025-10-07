Folder Quick Look est un utilitaire indispensable sur macOS

Certains logiciels sont si intuitifs et utiles qu’ils semblent devoir faire partie intégrante de macOS. C'est le cas de Folder Quick Look, créé par le designer Martin Lexow. Cet utilitaire léger accomplit une tâche simple avec une élégance fluide, s’intégrant si naturellement à l’expérience macOS qu’on dirait qu’il a toujours été là.

Folder Quick Look offre un aperçu des dossiers

Comme l’a dit Léonard De Vinci, « la simplicité est la sophistication suprême ». Une fois que vous utilisez Folder Quick Look, vous vous demanderez pourquoi il n’a pas toujours été intégré au Finder.



La fonctionnalité Aperçu d’Apple permet de prévisualiser le contenu d’un fichier d’un simple clic et en appuyant sur la barre d’espace. Folder Quick Look étend cette fonctionnalité aux dossiers et aux fichiers compressés. Sélectionnez un élément, appuyez sur la barre d’espace, et visualisez instantanément son contenu, y compris les sous-dossiers, sans complications.



C’est tout ce qu’il fait, mais c'est gratuit, sans pub ni achat intégré, et même traduit en français. C’est parfait.

Télécharger l'app gratuite Folder Quick Look