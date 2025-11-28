Black Friday 2025 : Microsoft Office 2021 à vie pour seulement 29,28 € !

Le Black Friday 2025 est enfin arrivé — et avec lui, l’une des meilleures offres que les utilisateurs Mac verront cette année. Si vous attendiez le moment parfait pour améliorer les outils de productivité de votre Mac sans dépenser une fortune, c’est maintenant ou jamais.



Vous pouvez débloquer toute la puissance de vos applications Microsoft Office préférées pour moins de 10€ chacune grâce à une licence Microsoft Office Home & Business 2021 pour Mac lors de la vente Black Friday de Godeal24. Pendant une durée limitée, vous pouvez obtenir MS Office Home & Business 2021 pour Mac pour seulement 49,99€ (au lieu de 229€) — un accès à vie à Word, Excel, PowerPoint, Outlook, Teams et OneNote, sans abonnement, pour toujours.

Ces applications existent depuis longtemps, mais elles sont maintenant en méga promotion, prêtes à redonner un coup de boost à votre Mac juste à temps pour la saison des fêtes. Que vous soyez un solopreneur jonglant entre factures et propositions, un parent gérant rapports scolaires et plannings, ou simplement quelqu’un qui aime garder sa vie numérique propre et organisée, la version à vie d’Office vous offre la flexibilité nécessaire pour tout gérer.

Offrez à votre Mac un vrai boost de productivité avec cette licence perpétuelle pendant les offres Black Friday.

Et pour les utilisateurs Windows, MS Office Professional 2021 pour Windows est disponible pour encore moins cher : seulement 29,28€ (au lieu de 249€).

Ce sont parmi les meilleurs prix de toute l’année, et ils ne sont disponibles que pendant 1 semaine !

👉 Ne manquez pas cette vente Black Friday exceptionnelle !

Obtenez les meilleures offres pour MS Office sur MAC

Clés Windows officielles à vie dès 6 € !

Pack économique avec -62 % (Code promo "MAC62") :

Pourquoi faire confiance à Godeal24 ?

Godeal24, partenaire historique de Microsoft, offre des licences 100 % authentiques avec livraison numérique instantanée, une note TrustPilot « Excellente » de plus de 98 % et un support client disponible 24/7 à service@godeal24.com.

Ceci est un article sponsorisé par Godeal24.

Note : iPhoneSoft utilise des liens affiliés chaque fois que cela est possible. Lorsque vous cliquez sur un lien et effectuez un achat, il se peut que nous recevions une petite commission, ce qui nous aide à maintenir ce site et ne génère aucun surcoût pour vous.